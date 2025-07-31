Одинадцять загиблих та 135 поранених: у Києві розбирають завали та підраховують постраждалих внаслідок нічного удару ворога

Росіяни в ніч на 31 липня обстріляли Київ. Внаслідок російської атаки у столиці загинули вже 11 осіб. До ліквідації наслідків обстрілу у Києві залучено понад 1200 поліцейських та рятувальників. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій України.

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«Станом на 15:30 поблизу зруйнованих багатоповерхівок тривають пошуково-рятувальні роботи. Працівники ДСНС вже вивезли майже 500 тонн будівельних конструкцій, прибрали 36 знищених транспортних засобів. До пошуку людей під завалами залучено 4 кінологічні розрахунки. Психологи поліції та ДСНС надали допомогу майже сотні потерпілих. Поліцейські отримали від громадян близько 2000 повідомлень, зокрема про пошкоджене майно — на місці події слідчі продовжують приймати заяви від громадян», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що люди, які залишились без документів, вже оформили щонайменше 4 ID-картки та одне посвідчення водія. Фахівці надали десятки консультацій щодо відновлення документів.

«На жаль, кількість постраждалих унаслідок атаки росії на житлові будинки продовжує зростати. Усі підрозділи системи МВС працюватимуть на місцях до повного завершення пошуково-рятувальних та аварійних робіт», — повідомили в ДСНС.

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Як повідомив мер міста Віталій Кличко, постраждали 135 мешканців Києва. Серед них 12 дітей.

«У стаціонарах лікарень перебувають 30 постраждалих. У тому числі 5 дітей. 97 людей отримали допомогу медиків амбулаторно», — повідомив він.

Кличко додав, що 1 серпня в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

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«У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», — повідомив він.

В ДСНС додали, що у Києві понад 40 людей отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС.

«Фахівці підтримують місцевих жителів, які постраждали внаслідок російської масованої атаки, у найважчі миті — коли паніка, страх і шок сковують. Їхня присутність допомагає заспокоїтись, відчути опору й не залишитися сам на сам із пережитим», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Як писали «ФАКТИ», українські зірки відреагували на чергову ракетну атаку росіян.

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