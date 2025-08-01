Знову важкий удар: колишня найкраща подруга Меган Маркл розлучилася з чоловіком

Колишня найкраща подруга Меган Маркл Джессіка Малруні розлучилася зі своїм чоловіком Беном після 16 років шлюбу. Канадська стилістка та її чоловік розійшлись після кількох напружених років. Приблизно у той же час Малруні була покинута герцогинею Сассекською. Це сталося після скандалу, який був пов'язаний з расизмом і зробив Джессіку токсичною у Торонто, пише Page Six. У пари залишилось троє дітей.

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Як пише видання, Джесіка Малруні більше не носить обручку і, очевидно, повідомила новину про розлучення друзям, коли була присутня на весіллі у Торонто.

«Вони розлучилися, — повідомило канадське джерело, — Джессіка виглядала сумно, але водночас їй явно стало легше через ясність, що з'явилася». Інший інсайдер підтвердив, що вони розлучилися «деякий час тому».

У березні 2024 року Малруні останній раз згадувала Бена у своєму Instagram, коли пожартувала про те, що вони забули річницю весілля.

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Джессіка Малруні була однією з небагатьох довірених осіб, які знали про таємний роман Меган та секретні візити Гаррі до Торонто, вона навіть була стилісткою Маркл для фотографій її заручин у Кенсінгтонському палаці у листопаді 2017 року.

Вони були настільки близькі, що дочка Малруні, Айві, якій зараз 12 років, була подружкою нареченої на весіллі Гаррі та Меган у травні 2018 року, а її сини-близнюки Браян та Джон, яким зараз 14 років, були пажами Сассексів.

Однак справи пішли шкереберть, коли канадська інфлюенсерка Саша Ексетер у 2020 році звинуватила Малруні в расизмі.

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Під час скандалу 2020 року, Ексетер, заявила, що Малруні образилася на загальний заклик до дії, який вона опублікувала в Інтернеті, закликаючи інших блогерів та лідерів думок у соціальних мережах використовувати свої платформи, щоб висловитися на підтримку руху Black Lives Matter.

«Далі сталася серія дуже проблемних вчинків та витівок, які зрештою призвели до того, що Малруні надіслала мені письмову погрозу», — сказала Ексетер.

Потім Малруні, очевидно, згадала Маркл, коли публічно вибачилася, сказавши Екстер: «Як я вже казала вам приватно, я пережила дуже особистий досвід з моєю найближчою подругою, де раса була на першому місці. Це було дуже повчально. Я багато чого з цього навчилася. Я обіцяю продовжувати вчитися та намагатися використовувати свої привілеї, щоб підняти та підтримати голоси чорношкірих».

Після цього дружба Малруні з Маркл припинилася, і вони більше не спілкуються.

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Малруні також втратила роботу стиліста в «Доброго ранку, Америко», а її шоу скасовано канадською мережею CTV. Їй також довелося відмовитися від участі у благодійних заходах.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл звинуватила члена королівської сім'ї в расизмі, а нещодавно вона знову зазнала критики через слова про расизм.

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