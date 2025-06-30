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Якого біса ви це робите: Меган Маркл знову зазнала критики через слова про расизм
Британська співачка Міка Періс висловилася проти Меган Маркл через її сенсаційні звинувачення щодо расизму в королівській родині. Періс не лише розкритикувала герцогиню Сассекську за її нібито безпідставні заяви, але й поділилася з ними власним досвідом.
Періс колись підтримувала Меган після того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі на грандіозному королівському весіллі, проте обурення громадськості, особливо її інтерв'ю Опрі Вінфрі у 2021 році, змусили співачку змінити свою думку про герцогиню, пише geo.tv.
У своєму інтерв'ю Меган стверджувала, що в королівській родині існують побоювання щодо того, наскільки темною може бути шкіра її тоді ще ненародженого сина, принца Арчі.
У розмові з Річардом Іденом з Daily Mail Періс сказала: «Я багато разів зустрічала Гаррі на поло в минулому. Чудовий хлопець. Я ніколи не зустрічала Меган, але я не погоджуюся з нею, що королівська родина расистська. Я не знаю, чи корисно викривати людей, яких ви вважаєте расистами. Ви увічнюєте цю ненависть. Відпустіть її».
Поділившись своєю думкою щодо постійних скарг Меган на ставлення, яке вона отримала під час свого перебування з королівською родиною, співачка додала: «Ми повинні дійти до точки, коли ми перестанемо стогнати. Я прокидаюся щоранку і так вдячна бути тут».
Згадуючи свого брата, якого застрелили на вулиці, вона продовжила: «За ці роки я втратила багато людей, пережила багато смертей. І коли втрачаєш людей, цінуєш життя. Бридко, коли відомі люди починають скиглити про свою славу. Якого біса ви це робите? Люди переживають пекло. У вас є лімузин, гарний будинок, а ви скиглите? Ні, друже. Але якщо ви, як Меган, сидите там і постійно повторюєте: „Горе мені, горе мені!“, де ж зцілення? Ви просто колупаєте рану».
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що звільнений через Меган Маркл телеведучий назвав її «божевільною герцогинею, яка хоче заробити мільйони».151
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