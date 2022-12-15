«Я пережила публічний досвід»: експодруга Меган Маркл опублікувала загадковий допис в соцмережі

Джессіка Малруні, колишня найкраща подруга Меган Маркл, опублікувала в соцмережі досить загадковий пост. Це сталося через кілька днів після того, як Меган і принц Гаррі показали першу серію свого документального фільму.

Гаррі та Меган у своєму довгоочікуваному документальному фільмі «Гаррі та Меган» на Netflix зробили кілька гучних звинувачень, які викликали шок у всьому світі. Попри те, що Меган і Джессіка, як повідомляється, більше не контактують, стилістка кілька разів з'являється у гучному фільмі.

В одному ролику, взятому з першої частини епізодів, можна почути, як Меган розмовляє телефоном з Джесікою за кілька хвилин до того, як принц Гаррі опустився на одне коліно й зробив їй пропозицію. Тепер, з огляду на своїх 413 000 підписників в інстаграмі, Джессіка поділилася постом в день виходу фільму, заявивши: «Найкраще, що я коли-небудь робила, це навчилася рухатися без натовпу».

Вважається, що Меган і Джессіка стали найближчими подругами після знайомства на зйомках фільму «Костюми», де герцогиня зіграла роль Рейчел Зейн. Однак вважається, що вони віддалилися одна від одної, коли Джессіка у 2020 році заявила про привілеї білих під час розмови про рух «Життя чорних має значення» (Black Live Matters) з впливовим діячем Сашею Ексетер.

Джессіка Малруні

Після звинувачень Джессіка принесла публічні вибачення і, схоже, зробила посилання на Меган, сказавши: «Як я вже говорила вам приватно, я пережила дуже публічний і особистий досвід з моєю подругою, коли раса була на першому плані і в центрі уваги. Це було глибоко пізнавально. Я багато чому навчилася. Обіцяю продовжувати вчитися і слухати про те, як я можу використовувати свій привілей, щоб підняти й підтримати „чорні“ голоси».

У той час джерела стверджували, що Меган «вважала, що відносини закінчені» і «не могла забути», що Джессіка згадала її.

Однак у документальному фільмі Netflix з'явилися кадри з Джессікою на весіллі Меган і принца Гаррі, а також інтимна розмова Джессіки з герцогинею.

Раніше історик і королівський коментатор Тесса Данлоп порівняла союз покійної королеви Єлизавети II і принца Філіпа зі шлюбом Меган Маркл і принца Гаррі. Обидві пари, за її словами, були «любовним поєдинком» і «трансформаційним» союзом для чоловіків, які брали в ньому участь.

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