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Кинувся на допомогу й врятував побратимів: на війні загинув боєць із Київщини

20:36 3 серпня 2025
Анатолій Маришев

Трагічна звістка знову сколихнула Богуславську громаду на Київщині — на війні загинув захисник Анатолій Маришев. Старший солдат служив у взводі стартової батареї. Загинув поблизу населеного пункту Горіхового Донецької області внаслідок ураження ворожого FPV-дрона, повідомляє Богуславська міська рада. Бійцю навіки 35 років.

«Анатолій ще маленьким разом із мамою переїхав до Києва. В столиці закінчив школу та здобув професію гранувальника діамантів у Міжрегіональному центрі ювелірного мистецтва. Проте доля знову повернула Анатолія до Богуслава, адже саме тут, у рідному місті, юнак став на весільний рушник зі своєю коханою Олею. Молода родина згодом облаштувала в Богуславі своє сімейне гніздечко», — йдеться у повідомленні.

За словами земляків, Анатолій Маришев був прекрасним сім’янином, працював фарбувальником. А коли розпочалася повномасштабна війна, то одним із перших звернувся до військкомату, аби стати на захист країни.

У липні 2022 року герой вже поповнив ряди захисників. Був у найгарячіших точках під час захисту Миколаївщини, Херсонщини. Одного разу під час боїв в селі Кринки група захисників потрапили в оточення, тоді Анатолій єдиний кинувся на допомогу й врятував своїх побратимів. За період служби має не одну державну нагороду, проте знайомі дізнавались про нагородження лише із випадкових світлин. Чоловік сором’язливо мовчав про свої подвиги та відзнаки за них.

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Понад усе в житті дорожив своєю родиною, своїми синами — 9-річним Дмитром та Андрійком, якому ледь виповнилося 3 роки, для яких був справжнім прикладом для наслідування. Під час телефонних дзвінків додому завжди обіцяв свої коханій дружині після війни повінчатися. Не судилося… Напередодні 12-ї річниці спільного сімейного життя, 26 липня, ворожий дрон забрав життя Героя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Мукачівській громаді на Закарпатті попрощались із загиблим на війні мешканцем села Нижній Коропець Віктором Білаком.

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