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Кинувся на допомогу й врятував побратимів: на війні загинув боєць із Київщини
Трагічна звістка знову сколихнула Богуславську громаду на Київщині — на війні загинув захисник Анатолій Маришев. Старший солдат служив у взводі стартової батареї. Загинув поблизу населеного пункту Горіхового Донецької області внаслідок ураження ворожого FPV-дрона, повідомляє Богуславська міська рада. Бійцю навіки 35 років.
«Анатолій ще маленьким разом із мамою переїхав до Києва. В столиці закінчив школу та здобув професію гранувальника діамантів у Міжрегіональному центрі ювелірного мистецтва. Проте доля знову повернула Анатолія до Богуслава, адже саме тут, у рідному місті, юнак став на весільний рушник зі своєю коханою Олею. Молода родина згодом облаштувала в Богуславі своє сімейне гніздечко», — йдеться у повідомленні.
За словами земляків, Анатолій Маришев був прекрасним сім’янином, працював фарбувальником. А коли розпочалася повномасштабна війна, то одним із перших звернувся до військкомату, аби стати на захист країни.
У липні 2022 року герой вже поповнив ряди захисників. Був у найгарячіших точках під час захисту Миколаївщини, Херсонщини. Одного разу під час боїв в селі Кринки група захисників потрапили в оточення, тоді Анатолій єдиний кинувся на допомогу й врятував своїх побратимів. За період служби має не одну державну нагороду, проте знайомі дізнавались про нагородження лише із випадкових світлин. Чоловік сором’язливо мовчав про свої подвиги та відзнаки за них.
Понад усе в житті дорожив своєю родиною, своїми синами — 9-річним Дмитром та Андрійком, якому ледь виповнилося 3 роки, для яких був справжнім прикладом для наслідування. Під час телефонних дзвінків додому завжди обіцяв свої коханій дружині після війни повінчатися. Не судилося… Напередодні 12-ї річниці спільного сімейного життя, 26 липня, ворожий дрон забрав життя Героя.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Мукачівській громаді на Закарпатті попрощались із загиблим на війні мешканцем села Нижній Коропець Віктором Білаком.260
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