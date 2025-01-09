Ніколи не відмовляв у допомозі: у Курській області загинув воїн з Київщини

Сильний духом, патріотичний та життєрадісний — так друзі та знайомі відгукуються про 49-річного захисника Сергія Рубцова з Богуславської громади. Лише восени він пішов боронити країну від ворога на одному з найважчих напрямків — Курщині. На жаль, через кілька місяців воїн загинув, повідомляє міська рада.

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«Сергій здобув фах столяра у в Богуславському професійно-технічному училищі № 7. Відточував свої навички на приватній пилорамі, потім працював у місцевому колгоспі, підробляв в людей, не відмовлявся від будь-якої роботи», — пригадують у міськраді.

За словами земляків, Сергій Рубцов був тією людиною, яка ніколи не відмовить у допомозі: «Потрібно працювати в полі, збирати врожай, ремонтувати техніку — піде. Необхідно допомогти на будівництві чи по господі — допоможе…»

7 жовтня 2024 року він був призваний на захист рідної землі від ворога. Служив навідником у складі десантно-штурмового відділення.

«На жаль, 18 грудня 2024 року життя воїна обірвалося поблизу населеного пункту Кругленького Суджанського району Курської області. І тільки зараз тіло Рубцова Сергія побратимі змогли повернути на рідну землю», — повідомили у міськраді.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донеччині загинув боєць з Житомирщини, який сім років боронив країну.

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