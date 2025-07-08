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Вісім років потому: Максим Галкін показав, як подорослішала їх з Аллою Пугачовою донька Ліза

19:00 8 липня 2025
Максим Галкін в Римі

Гуморист Максим Галкін, який подорожує разом з дружиною, Аллою Пугачовою Італією, показав, як за останні роки змінилася їх донька Ліза.

«Через 8 років на тому ж місці», — підписав фото Максим, на якому Ліза позує на тлі будинку подружжя у Юрмалі, де зараз відпочиває родина.

Звичайно, публікація фото дітей — дуже ефективний прийом, який дозволяє долучити до обговорення велику кількість підписників, адже навряд чи у кого знайдеться якийсь негатив проти «милих сотворінь».

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Так вийшло і цього разу: впродовж пари годин пост зібрав майже 50 тисяч переглядів і багато лайків.

Як відомо, Максим Галкін та Алла Пугачова одружилися у 2011 році. Подружжя виховує двійнят: 11-річних Лізу та Гаррі, народжених за допомогою сурогатної матері. 2022 року Галкін публічно виступив проти війни диктатора путіна проти України і покинув разом із сім'єю росію. Зараз подружжя живе на Кіпрі і в Ізраїлі, і в даний момент подорожує Європою.

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