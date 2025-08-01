41.39 / 41.93 47.59 / 48.37
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Мені було вже складно: популярна співачка розлучається з чоловіком-продюсером

15:01 1 серпня 2025
Ольга Горбачова, фото https://www.instagram.com/p/DMlCiBZqnkC/?img_index=20

Популярна співачка, блогерка та телеведуча Ольга Горбачова, донька якої стала співачкою, здивувала новиною. Вона вже вісім місяців не в стосунках з чоловіком — відомим продюсером Юрієм Нікітіним. Про це Ольга розповіла у проєкті «Слава +».

За словами Горбачової ініціаторкою розлучення стала саме вона. Нагадаємо, пара має двоє спільних доньок та вже пережила одне розлучення, після якого знову одружилася.

РЕКЛАМА

«Ми не в офіційній стадії, але до неї близько, — сказала Ольга. — Ми останні вісім місяців як завершили наші стосунки. Чому? Це дуже комплексне питання, воно не повʼязане з третіми особами. Воно повʼязане з моїми особистими процесами… Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча у мене супер- прекрасний чоловік. Я зрозуміла, через мої якісь гормональні зміни, процес помирання, який відбувається останні три роки, що є в моєму житті щось, від чого я маю відмовитись, щоб в мене був ресурс будувати щось нове… Мені було вже складно у стосунках, Юрі також. Ми вирішили, що знову спробуємо бути окремо…».

У мережі Ольгу підтримали.

РЕКЛАМА

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення сімʼя Горбачової й Нікітіна з доньками живе за кордоном. Ольга часто буває у Києві, зазначаючись, що саме тут вона черпає енергію.

Раніше мережа була обурена заявою Юрія Нікітіна.

514

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня

Андрій Ісаєнко

«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни

Максим Галкін показав свіжі фото сина Гаррі&nbsp;— фото

Максим Галкін показав свою «ксерокопію» — сина Гаррі

Гороскоп на 1 серпня 2025 року для кожного знаку зодіаку

Ракам піде на користь самотність, а Терезам та Водоліям треба уникати конфліктів: гороскоп на 1 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів