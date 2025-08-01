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Мені було вже складно: популярна співачка розлучається з чоловіком-продюсером
Популярна співачка, блогерка та телеведуча Ольга Горбачова, донька якої стала співачкою, здивувала новиною. Вона вже вісім місяців не в стосунках з чоловіком — відомим продюсером Юрієм Нікітіним. Про це Ольга розповіла у проєкті «Слава +».
За словами Горбачової ініціаторкою розлучення стала саме вона. Нагадаємо, пара має двоє спільних доньок та вже пережила одне розлучення, після якого знову одружилася.
«Ми не в офіційній стадії, але до неї близько, — сказала Ольга. — Ми останні вісім місяців як завершили наші стосунки. Чому? Це дуже комплексне питання, воно не повʼязане з третіми особами. Воно повʼязане з моїми особистими процесами… Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча у мене супер- прекрасний чоловік. Я зрозуміла, через мої якісь гормональні зміни, процес помирання, який відбувається останні три роки, що є в моєму житті щось, від чого я маю відмовитись, щоб в мене був ресурс будувати щось нове… Мені було вже складно у стосунках, Юрі також. Ми вирішили, що знову спробуємо бути окремо…».
У мережі Ольгу підтримали.
Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення сімʼя Горбачової й Нікітіна з доньками живе за кордоном. Ольга часто буває у Києві, зазначаючись, що саме тут вона черпає енергію.
Раніше мережа була обурена заявою Юрія Нікітіна.514
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