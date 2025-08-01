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Гірший за сарану: в Україні з’явився новий шкідник
Сарана, яка вже заполонила великі площі на півдні України, здатна знищити всі посіви сільськогосподарських культур.
Разом з тим, у південних областях з'явився ще один шкідник, який небезпечний для овочів, повідомили у Миколаївському обласному управлінні Держпродспоживслужби.
Називається він «південноамериканська томатна міль». Ця міль пошкоджує пасльонові культури, але її основною кормовою культурою є томати. Гусениці шкідника можуть харчуватися на всіх частинах рослин томатів й ушкоджувати рослини на всіх стадіях росту.
Вони утворюють великі міни на листах, вигризають довгі ходи й стеблах й пагонах, зелених плодах, викликаючи значні втрати врожаю, як у теплицях, так і у відкритому ґрунті.
Ушкоджені плоди погано зберігаються, загнивають і втрачають товарну якість. Втрати врожаю можуть сягати 100%
Відомо, що у селі Шевченкове, яке входить до складу Шевченківської сільської ради, вже запроваджено карантинний режим. Зафіксували шкідника за допомогою феромонних пасток під час планового моніторингу, який проводили державні фітосанітарні інспектори на території Миколаївської області.
Як зазначили у відомстві, томатна міль може мати такі форми: доросла особина — невеликий метелик з розмахом крил до 10 мм, забарвлення — коричнево-сіре, з характерними темними плямами та смужками на передніх крилах;
Гусінь спочатку має кремово-білий колір з темною головою, згодом стає світло-зеленою, а ближче до завершення розвитку — набуває червонуватого відтінку. Позаду голови чітко видно темну смужку. Доросла гусінь виростає до 10 мм у довжину.
Південноамериканська томатна міль здатна поширюватися через свіжі плоди томатів, баклажанів та перцю. Також шкідник може передаватися разом із розсадою, ґрунтом, пакувальними матеріалами або садовим інвентарем.
Додатково міль може переміщуватися з рослинними рештками, пошкодженими частинами рослин, робочим одягом, взуттям і тарою, що використовувалася під час перевезення або догляду за рослинами.
Нагадаємо, раніше в Держспоживслужбі назвали причини нашестя сарани у цьому році.435
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