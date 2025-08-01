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Спорт

На вагітну дружину гравця збірної Італії напала акула (фото)

15:14 1 серпня 2025
Данило Галлінарі та Елеонора Бій

Вагітна дружина баскетболіста збірної Італії та ексгравця НБА Даніло Галлінарі — 39-річна італійська телеведуча Елеонора Бой зазнала нападу акули в Пуерто-Ріко, повідомляє Repubblica. Раніше в Австралії акули з'їли 21-річного футболіста.

Красуня купалася на Ісла-Верді, одному з найвідоміших пляжів Пуерто-Ріко, коли акула вкусила її за праве стегно. Внаслідок нападу у Елеонори утворилася відкрита рана, її одразу доправили до лікарні. Стан італійки стабільний, її життю нічого не загрожує.

Додамо, що Даніло Галлінарі аж 16 років відіграв у НБА, захищаючи кольори в «Нью-Йорк Нікс», «Денвер Наггетс», а також «Кліпперс», «Оклахоми», «Атланти», «Вашингтона», «Детройта» і «Мілуокі». Починаючи з цього сезону, форвард виступає за клуб «Вакерос де Баямон» із Пуерто-Ріко, куди він перебрався разом із дружиною. У пари ростуть 5-річна дочка Анастасія та 2-річний син Родольфо.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський серфер загинув після нападу акули на Гаваях.

Фото Instagram

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