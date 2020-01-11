Акулы съели 21-летнего футболиста (фото)

Спорт

Австралийский футболист Эрик Биригитти, выступавший во время учебы в США за клуб «Гастингс Бронкос», погиб, проводя с друзьями каникулы на родине, сообщает El Caso.

По информации источника, 21-летний футболист прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся и упал с обрыва в воду. Его практически сразу же унесло течением в море. Друзья предприняли попытки его спасти, но их действия оказались безрезультатными. Свидетели видели, как на парня напали три белые акулы.

Срочно была вызвана береговая охрана, которая параллельно искала другого пропавшего — 57-летнего Гари Джонсона, занимавшегося в тех местах с женой дайвингом. Когда спасатели прибыли на место происшествия и вскоре нашли труп, они первоначально подумали, что это был человек, о котором сообщалось. Но позже следователи установили, что останки тела принадлежат 21-летнему футболисту.

Эрика Биригитти считали талантливым футболистом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист французского «Генгама» погиб в ДТП.

Фото Instagram

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