У родині футболіста «Баварії» сталося страшне горе (фото)

Воротар мюнхенської «Баварії» Свен Ульрайх підтвердив, що його 6-річний син Лен помер після боротьби з тяжкою хворобою, опублікувавши сумний пост у соцмережах. Раніше в іншого знаменитого футбольного воротаря помер син-підліток.

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«З глибоким сумом ми хотіли б повідомити сьогодні, що наш син Лен помер кілька тижнів тому після тривалої та тяжкої хвороби, — написав 9-разовий чемпіон Німеччини Свен Ульрайх. — Рішення оголосити про це зараз неймовірно складне для нас, проте це важливий крок для нас як сім'ї, щоб внести ясність у наше оточення та в очах громадськості.

Разом із дочкою ми зараз намагаємося крок за кроком повернутися до життя. Особлива подяка нашим сім'ям, друзям та «Баварії» за їхню чуйність та величезну підтримку в останні місяці — це дуже багато для нас означає.

Ми просимо громадськість та представників ЗМІ виявити увагу та повагу до нашого приватного життя. Ми просимо вас утриматися від подальших запитів та заяв. Ліза та Свен".

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Додамо, що Лен народився у 2018 році, під час першого перебування Ульрайха у мюнхенській «Баварії». Воротар поїхав до «Гамбурга» 2020-го, але через рік повернувся на «Альянц Арену», де найчастіше виступає змінником легендарного Мануеля Нойєра.

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Попри обмежену ігрову практику (трохи більше 100 матчів за два перебування в клубі), Свен Ульрайх, якому 3 серпня виповниться 37 років, — 9-разовий чемпіон бундесліги, триразовий володар Кубка Німеччини та чотириразовий — національного Суперкубка. Також у колекції голкіпера є нагороди за перемоги у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворічний син знаменитого футболіста помер через місяць після страшної аварії.

Фото ФК «Баварія», Instagram

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