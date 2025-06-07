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Дворічний син знаменитого футболіста помер через місяць після моторошної аварії (фото)
У родині колишнього футболіста англійського «Вулверхемптона» та збірної Румунії 51-річного Йонела Гані сталася трагедія. Дворічний син ексфорварда Александру помер напередодні в лікарні через місяць після моторошної аварії, в яку потрапив його батько, повідомляє gsp.ro. Раніше колишній хокеїст НХЛ розбився на смерть на гірськолижному курорті в Чехії.
Того злощасного дня 9 травня Йонел, перебуваючи за кермом своєї «Дачії», врізався на трасі неподалік Брашова в інший автомобіль, що зупинився на узбіччі. Хлопчик, який сидів непристебнутим на правому сидінні, отримав важкі травми і по дорозі до лікарні переніс зупинку серця. Лікарям вдалося реанімувати дитину, пізніше вона перенесла операцію і перебувала в штучній комі. 6 червня серце сина футболіста зупинилося назавжди.
За інформацією румунських ЗМІ, це був не перший випадок, коли Йонела Ганю попереджали, що його дитина не може їздити на пасажирському сидінні. Нещодавно поліцейський упіймав його у схожій ситуації і виніс колишньому футболістові попередження.
«Мене дивує, що ніхто не запитує, що робила ця машина на узбіччі дороги без аварійних вогнів і без попереджувальних сигналів, — заявила невдовзі після ДТП мати дитини Моніка. — Чесно кажучи, я чекала на заклик до молитви від ЗМІ! За душу мого маленького хлопчика. Але легше наступити на скорботну душу батька, ніж помолитися — у православній країні… Яка ганьба. Йонел був і є для Александру найкращим батьком на землі!
Він спав з ним щоночі з тих пір, як дитина народилася. Іноді ми всі троє спали разом, але Йонел завжди був поряд із малюком, бо вранці мені треба було йти до офісу. Я вночі відпочивала, а він дбав про дитину. Коли Александру захворів і потрапив до лікарні, Йонел теж був поряд. Двічі!
Він також читав йому казки ввечері та в обід, грався із ним, водив дитину до зоопарку. Щонеділі ми ходили на месу в монастир Беривий, неподалік Фегераша, і водили дитину на причастя. Маля щонеділі вказувало мізинцем у бік Воскресіння Господнього… Ми зафіксували це на фото. Господи, врятуй нашого малюка…"
Додамо, що у Йонела Гані залишилося двоє дорослих дітей від першого шлюбу.
У роки кар'єри чемпіон та найкращий бомбардир чемпіонату Румунії Ганя виступав на батьківщині за «Брашов», «Університатю», «Рапід» та бухарестське «Динамо», а за кордоном — за німецький «Штутгарт», турецький «Бурсаспор» та англійський «Вулверхемптон». У складі збірної Румунії форвард з 1999 до 2006 року зіграв 45 матчів, забив 19 м'ячів, а також взяв участь у Євро-2000.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в сім'ї легенди UFC та боксера Френсіса Нганну помер маленький син.
Фото GSP89
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