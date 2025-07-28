У знаменитого футбольного воротаря помер син-підліток (фото, відео)

Син колишнього воротаря італійської «Роми» Жуліо Сержіо Бертаньолі (відомішого, як Жуліо Сержіо) помер у віці 15 років після тривалої боротьби з пухлиною головного мозку. Трагічну новину повідомив сам батько. У Instagram він написав ім'я сина білими літерами на чорному тлі, вказавши рік народження та смерті, а також розмістивши хрест. Раніше дворічний син знаменитого футболіста помер через місяць після моторошної аварії.

ВІДЕО ДНЯ

Страшну недугу у Енцо Бертаньолі діагностували у 2020 році. Останні кілька тижнів хлопець перебував у штучній комі, а останніми днями його стан різко погіршився.

Боротьба Енцо Бертаньолі з тяжкою хворобою та зусилля його батька, що були спрямовані на допомогу синові, стали символом боротьби з раком у Бразилії. Протягом багатьох років сім'я отримувала підтримку від таких видатних футболістів як Кріштіану Роналду, Джанлуїджі Буффон, Франческо Тотті, Крістіано Бонуччі, Неймар. А вболівальники "Роми" останніми роками на всіх матчах вивішували банер на підтримку Енцо.

РЕКЛАМА

Одним із найзворушливіших моментів у їхній боротьбі став момент, коли Жуліо Сержіо вирішив поголити голову разом із сином перед новим курсом хіміотерапії. Його вчинок вразив всю планету.

Нагадаємо, що 46-річний Жуліо Сержіо — дворазовий чемпіон Бразилії і володар Кубка Італії, а також переможець Суперкубка Італії. На батьківщині він зокрема захищав останній рубіж «Ботафого» та «Сантоса», а за «Рому» виступав у 2006—2013 роках.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що загинув 18-річний син знаменитого футболіста Міхаеля Баллака.

Фото із соцмереж

618

Читайте нас у Facebook