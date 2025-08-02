Синоптики обіцяють українцям на вихідні погоду без сюрпризів: де буде найспекотніше

На початку серпня практично по всій Україні встановиться малохмарна погода, без опадів. Невеликі короткочасні дощі подекуди пройдуть лише на крайньому сході та заході країни. Найспекотніша погода охопить південно-східні регіони країни та Крим, повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

Субота, 2 серпня:

У західних областях очікується комфортна та спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +26…+31 °С.

У північних областях малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, в денні години +25…+30 °С.

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У центральних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+18 °С, вдень +27…+32 °С.

У південній половині України, а також в Криму прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с; у Криму та Приазов'ї північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С.

У східних регіонах очікується суха та малохмарна погода протягом усієї доби. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +28…+33 °С.

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Неділя, 3 серпня:

У західній частині країни вночі без істотних опадів, вдень та ввечері місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, у Карпатах та на Прикарпатті можливий град та шквали, 17 — 22 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +26…+31 °С.

У північних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +13…+18 °С, вдень +26…+31 °С.

У центральних регіонах України очікується суха та сонячна погода, лише ввечері на Дніпропетровщині місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер передбачається північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +30…+35 °С.

У південній частині країни та у Криму прогнозується суха та спекотна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +16…+21 °С, вдень +31…+36 °С.

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У східних областях вночі без опадів, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, в денні години +29…+34 °С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 22,6°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С.

Найхолодніше було 1 липня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 12,9°С. Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +34,4°С.

Опадів на проспекті Науки випало 97 мм або 143% місячної норми. Лише у липні випала значна кількість опадів спочатку року у столиці.

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko

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