Сильна злива «зупинила» дорожній рух в Києві: де було ускладнено пересування транспорту

Вдень у неділю, 20 липня, Київ накрила сильна злива, як і обіцяли синоптики. У столиці затопило вулиці, зупинився громадський транспорт.

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Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

Серед іншого, повідомляється про проблеми на площі Галицькій — рух в напрямку Берестейського проспекту значно ускладнено.

Також вода потрапляла на вхід біля станцій метро. Відповідні кадри поширили у мережі.

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Крім того, місцеві пабліки пишуть, що у деяких районах через дощ зупинився громадський транспорт, у зв'язку з чим можуть бути затримки у графіку руху.

Раніше сильні зливи були у західних областях України. Зокрема, через дощі на Львівщині з берегів вийшла річка Зубра. Частина районів була підтоплена.

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