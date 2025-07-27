Циклон з Європи та спека з Азії розділять Україну: кому готувати парасольки, а хто буде знемагати від спеки

Останні дні липня та початок серпня в Україні будуть з нестабільною погодою. За прогнозом метеоролога Игоря Кибальчича, спекотна та суха повітряна маса з центральних районів Азії та Туреччини стане причиною аномальної спеки в південних, центральних и східних областях.

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При цьому на заході та крайній півночі України за рахунок впливу атмосферних фронтів дощитеме і буде хмарно.

У понеділок, 28 липня, у західних, північних та місцями центральних областях очікується нестійкий характер погоди: пройдуть грозові дощі, в окремих пунктах сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/с. У решті регіонів передбачається спекотна та суха погода. Вітер у західній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на решті території переважно південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16… +21 °С, вдень +25… +30 °С, у центральних, південних та місцями східних областях +34… +39 °С.

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У вівторок, 29 липня, нестійка погода утримається у західних областях, а також місцями у північних та центральних регіонах. Тут пройдуть дощі з грозами, подекуди сильні зливи, град та шквали, 15 — 20 м/с. У східних та південних регіонах буде сухо та спекотно. Вітер у західній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на решті території переважно південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура в західних областях вночі становитиме +13… +18 °С, вдень +19… +24 °С. На решті території вночі +18… +23 °С, вдень +30… +35 °С, у південній частині місцями +38… +40 °С.

У середу, 30 липня, на більшій частині території країни пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень місцями у супроводі шквалів та граду. Сухо і спекотно буде, як і раніше, у східних та південних областях. Вітер на Лівобережжі східний, на Правобережжі північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура у західних областях в нічні години становитиме +12… +17 °С, вдень +19… +24 °С. На решті території вночі +18… +23 °С, вдень +30… +35 °С, у південно-східних регіонах місцями +38… +40 °С.

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У четвер, 31 липня, вночі на півночі Лівобережжя очікуються грозові дощі, вдень опади пройдуть місцями у північних областях. На решті території України переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с, на крайньому заході змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11… +18 °С, вдень +24… +30 °С; у східній частині вночі +18… +23 °С, вдень +32… +38 °С.

У п'ятницю, 1 серпня, короткочасні грозові дощі пройдуть у північній частині країни, у решті регіонів без опадів. Вітер на Правобережжі України північний, 7 — 12 м/с, на Лівобережжі змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря на Правобережжі країни вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +25… +30 °С; на Лівобережжі вночі +18… +23 °С, вдень +32… +37 °С.

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У суботу, 2 серпня, дощова та нестійка погода збережеться у північній частині України, в решті регіонів переважатиме помірно тепла та суха погода. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13… +19 °С, вдень +26… +32 °С; у південно-східних регіонах вночі +19… +24 °С, вдень +33… +39 °С.

У неділю, 3 серпня, вночі грозові дощі пройдуть у східних областях, вдень також у центральних та північних регіонах. Місцями можливі сильні грози, град та шквали. Вітер південно-східний, у західних областях північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13… +19 °С, вдень +26… +32 °С; у південно-східних та центральних регіонах вночі +19… +24 °С, вдень +33… +39 °С

Такий прогноз підтверджує й синоптикиня Наталка Діденко. У понеділок циклон Karlheinz із центром над Польщею впливатиме на погоду західної частини України. Тут пройдуть дощі з грозами, можливі сильні зливи, шквали та навіть місцями град. Нестійка дощова погода також дійде до Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської та частково Чернігівської областей.

Водночас, у південній частині України та на Дніпропетровщині люди та природа страждатимуть від сильної спеки — очікується +32+39 градусів, пише Діденко.

Як повідомляли «ФАКТИ», через аномальну спеку у Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі.

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