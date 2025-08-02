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«Одна з тих, хто говорив правду про війну»: Зеленський нагородив орденом Свободи журналістку Рощину, яка загинула в полоні
Українську журналістку Вікторію Рощину, яка загинула у російському полоні, нагороджено орденом Свободи.
Указ про нагородження розміщено на офіційному сайті президента України.
«За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: Нагородити орденом Свободи Рощину Вікторію Володимирівну — правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)», — йдеться в указі.
«У жовтні 2024 року ми дізналися про важку й несправедливу втрату: в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Вона вже була в списках на обмін. Росія зобов’язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова», — написав Зеленський у Telegram
«Вікторія Рощина була однією з тих, хто говорив правду про війну. Адже працювала на фронті та на тимчасово окупованих територіях», — додав президент.
Нагадаємо, Вікторія Рощина — українська журналістка, яка загинула у російському полоні. Вона спеціалізувалася на темах криміналу, правозахисної діяльності та судових процесів. Працювала з низкою українських видань, зокрема з «Українською правдою», Hromadske, «Радіо Свобода», «Цензор.НЕТ», «UA:Перший» і «Українським радіо».
З початком повномасштабного вторгнення росії Рощина висвітлювала ситуацію в тимчасово окупованих регіонах. У березні 2022 року під час виконання редакційного завдання в Бердянську її затримали російські військові.
У жовтні 2024 року стало відомо, що журналістка померла на території, підконтрольній рф. У лютому 2025 року серед тіл, повернутих з росії без зазначення прізвищ, було знайдено бірку з її ім’ям. Молекулярна експертиза, проведена на основі ДНК-зразків батьків Вікторії, підтвердила з вірогідністю понад 99%, що тіло належить саме їй.27
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