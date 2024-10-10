Смерть української журналістки у російському полоні підтверджена

Українська журналістка Вікторія Рощина, яка потрапила до російського полону, померла. Наразі обставини її загибелі не відомі. Про це в етері телемарафону повідомив керівник пресслужби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

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«На жаль, інформація про смерть Вікторії підтверджена. Про обставини смерті зараз зарано говорити, проводиться робота, щоб її встановити. У будь-якому випадку ми дізнаємося про ці обставини і, якщо є винні чи причетні до цієї смерті, вони будуть покарані. Такі злочини не мають терміну давності», — сказав він.

За словами Яценка, Рощина була у списках на обмін, і її переведення з Таганрога до Москви було етапом підготовки до звільнення.

Як писали «ФАКТИ», українська журналістка-фрілансерка, лауреатка премії «Мужність у журналістиці» 2022 року Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року з окупованої росією території, звідки вела репортаж.

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27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває.

Також у березні 2022 року вона потрапляла в полон до окупантів в окупованому Бердянську. Її утримували представники російської федеральної служби безпеки. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб рф.

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