Виявили численні ознаки катування: в Офісі Генпрокурора повідомили деталі розслідування загибелі відомої журналістки

Процес ідентифікації тіла загиблої у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної та встановлення причин її смерті триває. Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов під час брифінгу.

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За його словами, Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі журналістки, яка перебувала в полоні на території росії. Злочини проти Вікторії Рощиної розслідуються як воєнні злочини відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України.

У жовтні 2024 року стало відомо, що журналістка померла на території, підконтрольній рф. У лютому 2025 року серед тіл, повернутих з росії без зазначення прізвищ, було знайдено бірку з її ім’ям. Молекулярна експертиза, проведена на основі ДНК-зразків батьків Вікторії, підтвердила з вірогідністю понад 99%, що тіло належить саме їй.

Як повідомив Бєлоусов, батьки журналістки звернулися з проханням провести додаткову експертизу для остаточного підтвердження ідентифікації. За його словами, наразі вирішується питання залучення французьких експертів для проведення додаткових досліджень.

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Крім того, в Офісі Генпрокурора повідомили, що судово-медична експертиза, призначена у лютому 2025 року, виявила численні ознаки катувань, зокрема садна, крововиливи, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму. Через стан тіла первинно не вдалося встановити точну причину смерті, тому планується додаткова експертиза за участі міжнародних фахівців.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про умови перебування в російському полоні українських бранців.

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