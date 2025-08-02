Астрологи, які раніше назвали чотири знаки Зодіаку, яким третій місяць літа принесе успіх і багатство, надали поради всім представникам зодіакального кола на наступний тиждень — 4−10 серпня.

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Щур

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для Щурів попереджає знак про непростий тиждень, протягом якого можливі конфліктні ситуації з оточенням, стверджує slovofraza.com. Зірки радять знаку зберігати внутрішній баланс, тримаючи емоції під контролем та добре продумуючи свої дії. Особливо важливим для Щурів буде ігнорування спроб маніпулювання знаком.

Бик

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Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для Биків обіцяє знаку вдалий тиждень, наповнений приємними подіями. У першу половину сімденки завдяки припливу сил Бики зможуть зробити гарний ривок у професійній сфері. А те, як цей тиждень завершиться, залежатиме від докладених зусиль. Зірки радять Бикам не боятися брати на себе ініціативу.

Тигр

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для Тигрів рекомендує знаку в ці сім днів зосереджуватись на особистих цілях та виконанні практичних завдань, не витрачаючи сил на боротьбу із зовнішніми обставинами. У другій половині тижня знаку непогано було б перезавантажитись, побути на самоті. Зірки радять Тиграм вчитися чути себе та не ігнорувати потреби душі.

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Кролик

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для Кроликів обіцяє сприятливий період, коли сам Всесвіт, наповнюючи знак силою, допоможе йому розпочати нові проекти або подолати старі труднощі. Зірки радять знаку не боятися виявляти ініціативу, а для підтримки позитивного настрою — більше спілкуватися з близькими людьми

Дракон

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для Драконів обіцяє знаку надихаючі сім днів, коли будь-які починання підтримуватимуться Всесвітом. Особливо щаститиме тим, хто виявить гнучкість і мудрість у плануванні. Зірки радять зосередити увагу на виконання завдань, розподіливши їх на ці дні, а не відкладати на потім — шанс наблизитися до поставленої мети великий.

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Змія

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для Змій радить знаку зосередитись на завершенні раніше розпочатих проектів — є шанс закінчити їх успішно. Зірки радять Зміям вміло розподіляти час і сили, віддаючи перевагу пріоритетним питанням. І не зневажати підтримкою близьких людей, спілкування з якими додасть знаку сил. А наприкінці тижня Зміям буде корисно змінити обстановку.

Кінь

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для людей, народжених під знаком Коня, також обіцяє успішне завершення справ, що накопичилися. Однак зірки радять знаку триматися далі від чужих суперечок та конфліктів, щоб уникнути стресу. Зберегти сили для важливого допоможе розподіл часу між роботою та відпочинком.

Коза

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для Кіз попереджає про сім непростих днів у емоційному плані. Однак не слід заздалегідь приходити до невтішних висновків — ближче до кінця тижня багато що може прояснитися. Знаку може знадобитися перезавантаження, щоб повернути собі внутрішній баланс. Тиждень обіцяє бути сприятливим для романтики та нових знайомств.

Мавпа

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для Мавп не виключає, що тиждень розпочнеться напружено, з відчуттям занепаду сил та нестачі мотивації. У такій ситуації не слід давати дрібницям вибивати вас із рівноваги. Тим більше, що до кінця тижня з'явиться більше ясності та спокою. Якщо Мавпам потрібно вирішувати важливі завдання, то краще запланувати їх на вихідні.

Півень

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для Півнів обіцяє сприятливий тиждень, який принесе успіх починанням знака. Якщо діяти впевнено, то удача супроводжуватиме Півнів як у складних справах, так і в побутових ситуаціях. Підтримати емоційний фон на гарному рівні допоможуть заняття спортом, хобі чи прості прогулянки.

Собака

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для Собак не виключає емоційних гойдалок протягом цих семи днів, коли можливі і сплески дратівливості, і бажання кинути все. Зірки рекомендують приділяти увагу спілкуванню із приємними вам людьми, які допоможуть вам подолати тимчасові труднощі. У цей період зірки не рекомендують занурюватися в себе і відгороджуватися від близьких.

Свиня

Східний гороскоп з 4 по 10 серпня 2025 року для людей, народжених у рік Свині, обіцяє знаку стабільний тиждень. Завдання, з якими доведеться стикатися знаку, будуть вирішуватись без докладання надмірних зусиль. Зірки радять Свиням зайнятися наведенням порядку — як довкола себе, так і у своїй голові. У першу половину тижня знаку краще зосередитися на домашніх обов'язках та роботі, а ближче до кінця сімденки — більше спілкуватися.

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Фото Pixabay

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