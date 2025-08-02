Овнам — «Справедливість» та важливе рішення, Близнюкам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 3 серпня

Астрологи визначили п'ятірку знаків Зодіаку, яким має особливо везти цими вихідними, а знавці карт Таро склали прогноз для представників усього зодіакального кола на цю неділю, 3 серпня.

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Овен — Аркан «Справедливість»

Таро-прогноз для Овнів на 3 серпня 2025 попереджає знак про ситуацію, яка вимагає розставити крапки над «і», стверджує slovofraza.com. Аркан означає чесність і виваженість, дію без маніпуляцій та хитрощів. Завтра можливо важливе рішення щодо професійної сфери та юридичних питань. Якщо Овни десь помилилися, їм доведеться це визнати.

Порада карт: Не варто сперечатися з долею — все йде так, як має йти.

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Телець — Аркан «Імператриця»

Таро-прогноз для Тельців на 3 серпня 2025 обіцяє знаку день, повний натхнення та відчуття внутрішнього зростання. Аркан вказує на розвиток проектів, турботу про сім'ю та можливість підтримки з боку жінки. День чудово підходить для початку нових справ, насамперед, творчих та домашніх.

Порада карт: Проекти, які стартують завтра, мають потенціал до довгострокового успіху — такий шанс не слід упускати.

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Близнюки — Аркан «Вежа»

Таро-прогноз на 3 серпня 2025 року для Близнюків попереджає про непростий день — аркан означає руйнування ілюзій, несподівані події чи пораду відпустити з життя те, що вже зжило себе. День може принести не лише тривогу та занепокоєння, а й наступні за ними нові можливості чи наступний життєвий етап.

Порада карт: Не варто чіплятися за старе — зміни неминучі та корисні.

Рак — Аркан «Самітник»

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Таро-прогноз на 3 серпня 2025 року для Раків говорить, що знаку в цей день може бути властиве прагнення усамітнення та пошуку глибинних смислів. День підходить для читання, медитації чи довгої прогулянки на самоті. Цього дня не варто нав'язувати іншим свою думку. Краще зосередитися на аналізі та спостереженні.

Порада карт: Підказки з'являться, але лише у тиші.

Лев — Аркан «Сила»

Таро-прогноз на 3 серпня 20254 року для Левів обіцяє знаку контроль над обставинами та внутрішню стійкість. Аркан позначає здатності керувати емоціями та добиватися свого завдяки мудрості. Не виключено, що завтра Левам доведеться долати власні внутрішні страхи або «гасити» чужу агресію.

Порада карт: Не піддавайтеся на провокації — спокій стане вашою бронею.

Діва — Аркан «Колесо Фортуни»

Таро-прогнгз на 3 серпня 2025 року для Дів попереджає знак про несподівані повороти. Аркан вказує на доленосні події, які неможливо передбачити, а ось скористатися ними цілком можливо. Успіх супроводжуватиме тих, хто сміливо прийме виклик.

Порада карт: Будьте гнучкими і не чиніть опір змінам.

Терези — Аркан «Закохані»

Таро-прогноз на 3 серпня 2025 року для Терезів передбачає, що знак може зіткнутися з важливим вибором у будь-якій сфері життя, а не лише в особистій. Аркан позначає прагнення гармонії між розумом і почуттями. У той же час, завтрашній день — гарний час для відвертої розмови з близькою людиною.

Порада карт: Опинившись перед вибором, робіть його виходячи не зі страху, а з любові та істини.

Скорпіон — Аркан «Місяць»

Таро-прогноз на 3 серпня 2025 для Скорпіонів рекомендує знаку прислухатися до інтуїції. Аркан принесе у життя знаку атмосферу загадковості, снів та прихованих мотивів. У цей день можливі обмани чи недомовленості. Важливі рішення краще відкласти на інший день.

Порада карт: Не довіряйте чуткам та не приймайте рішення у стані невизначеності.

Стрілець — Аркан «Колісниця»

Таро-прогноз на 3 серпня 2025 року пророкує Стрільцям успіх у починаннях та рух уперед. Аркан символізує цілеспрямованість і готовність брати відповідальність на себе у завданнях, які потребують лідерства.

Порада карт: Будьте справедливими і не тисніть на оточуючих.

Козеріг — Аркан «Маг»

Таро-прогноз на 3 серпня 2025 року для Козерогів обіцяє день, коли знак зможе впливати на те, що відбувається, і проявляти ініціативу. Аркан позначає вміння вести у себе і талант переконання. Завтрашній день підійде для успішних переговорів, демонстрації своїх знань та старту нових проектів.

Порада карт: Не бійтеся діяти і вірте в себе — все залежить тільки від вас.

Водолій — Аркан «Суд»

Таро-прогноз на 3 серпня 2025 року для Водоліїв попереджає знак про день, коли можливе прийняття важливих рішень та переосмислення того, що відбувається. Аркан символізує пробудження, усвідомлення своїх помилок та вихід на новий рівень.

Порада карт: Не бійтеся відпускати те, що давно заважало вам рухатися далі.

Риби — Аркан «Зірка»

Таро-прогноз на 3 серпня 2025 для Риб обіцяє знаку світлий день, коли можна отримати важливе послання від Всесвіту. Аркан позначає надію, внутрішнє світло та натхнення. Час чудово підійде для спілкування з коханими, для творчості та мрій.

Порада карт: Не втрачайте віри в себе — зараз ви особливо близькі до виконання своєї мрії.

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Фото — Pixabay

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