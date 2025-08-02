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Гороскоп

Приємні несподіванки та внутрішнє оновлення: яким знакам зодіаку пощастить у вихідні 2 та 3 серпня

11:12 2 серпня 2025
Люди, фото https://depositphotos.com/ru/

У суботу, 2 серпня, астрологи радять усім представникам зодіакального кола не боятися змінювати плани та слухати внутрішній голос.

Але деяким знакам зодіаку особливо пощастить у вихідні 2 та 3 серпня. Про те, хто ці п'ять щасливчиків, розказує сайт slovofraza.

Овен
На Овнів чекають приємні новини — поїздка чи зустріч, яка переверне плани. Зірки радять не боятися спонтанних рішень, щоби вирватися з рутини. Успіх супроводжуватиме вас скрізь, де потрібно швидко реагувати, проявляти ініціативу і не боятися робити перший крок.

Близнюки
Близнюкам відкриється нова перспектива — це чудовий час для навчання, читання, креативних ідей. Можливо ви отримаєте натхнення для проекту, який давно відкладали. Успіх може проявитися в дрібницях.

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Лев
На Левів чекає підвищена увага й нові приводи для гордості собою. Можливі сюрпризи від близьких. Гроші можуть прийти через додатковий підробіток чи подарунок. Найважливіше — залишайтеся щедрими та впевненими, як вам і належить.

Терези
Для Терезів настане відчуття внутрішньої ясності. На вас може чекати приємна зустріч, вдала покупка або довгоочікувана можливість видихнути. Дозвольте подіям розвиватись у потрібному ритмі. У вас все задумане вийде.

Стрілець
Для Стрільців вихідні пройдуть під знаком внутрішнього оновлення. Відмінний час для короткої поїздки, спілкування з друзями. Успіх проявиться особливо сильно, якщо ви дозволите собі відпустити контроль і слідувати за подіями. Зірки радять шукати нові враження.

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Гороскоп на серпень від відомої астрологині Людмили Булгакової читайте на сайті «ФАКТІВ».

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