Меган Маркл прийшла в дуже коротких шортах: папараці підловили Сассекських на пляжі в Каліфорнії (фото)

Поки українці «відпочивають» на дачах, а відомі моделі — на Ібіці, про відпочинок згадали і члени британської королівської родини. Зокрема, днями принц Гаррі та його дружина Меган Маркл були помічені під час відпочинку у Каліфорнії, пише Page Six.

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Повідомляється, що папараці підловили герцогів Сассекських, коли ті проводили час зі своїм шестирічним сином, принцом Арчі, та друзями на пляжі в Карпінтерії. Меган Маркл з'явилася на публіці у білій сорочці, коротких джинсових шортах, сонцезахисних окулярах та капелюсі. Принц Гаррі вибрав темно-сіру футболку, чорні шорти, бежеву кепку та окуляри.

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За інформацією журналістів, принц Арчі займався серфінгом, доки його батьки спілкувалися з товаришами. Імовірно, дочка пари, принцеса Лілібет, залишилася вдома.

Журналістам дуже хотілося дізнатися, чи змінилася поведінка герцога і герцогині після того, як стрімінговий сервіс Netflix розірвав з ними контракт на $ 100 мільйонів. Співрозмовник таблоїду заявив, що герцогиня Сассекська боїться втратити популярність і згодна багато на що, щоб бути в центрі уваги. За словами джерела, дружина принца Гаррі готова вести шоу The View разом із Вупі Голдберг, проте зараз немає такої можливості.

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