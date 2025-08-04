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Шоу-бізнес

Просто неймовірно: популярна співачка вразила подарунком

17:02 4 серпня 2025
Олександра Зарицька

Популярна співачка, солістка гурту Kazka Олександра Зарицька, яка заінтригувала шанувальників, показала, у якому місті відсвяткувала свій день народження. Виявилося, що Олександра зустріла його у столиці Японії — Токіо. Співачка зізналася, що, навіть, не сподівалася, що це станеться. А у самий день народження друзі подарували їй політ над містом.

«Я вже не знаю, про що мріяти, — підписала світлину з кабіни гвинтокрила Олександра. — Побачити Токіо з такого ракурсу — просто неймовірно… Цей день народження запамʼятаю назавжди».

Підписники приєдналися до поздоровлень та побажали співачці жити під мирним небом.

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«З днем народження, — відповіли у коментарях. — Бажаю здоров'я, добра і мирного неба над головою».

«З днем народження, любов», — привітав співак Меловін.

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«Тобі личить Токіо», — додали шанувальники.

Раніше популярні співаки здивували дуетом.

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