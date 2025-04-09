Новий етап життя: популярна співачка заінтригувала шанувальників й попросила поради

Популярна співачка, лідерка гурту Kazka Олександра Зарицька, яка нещодавно показала свої виснажливі тренування, заінтригувала шанувальників. На сторінці у соціальній мережі артистка виклала допис про те, що зараз переживає складні часи, записуючи новий альбом, і додала, що все ускладнюється новим етапом в її житті. Однак Олександра не стала докладно розповідати, що трапилось, залишивши інтригу.

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Нагадаємо, у травні 2023 року співачка повідомила що заручена з музикантом Павлом Тараненком. Але через деякий час написала, що вони вирішили відкласти весілля на часи, коли наступить перемога.

«Які інколи складності бувають у вас в процесі здійснення ваших найважливіших цілей? - написала Олександра. — Ми зараз в етапі написання альбому, він створюється у часи, коли чартами заправляють прості, не обтяжені стильним фірмовим звучанням, пісні без новаторських ноток і сильних заморочок, які зникають з нашої памʼяті через пару місяців після релізу».

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Артистка додала, що, звичайно, є виключення й вони створюють альбом, думаючи про нове звучання і глибокі змісти.

«Складно, — звернулася Олександра до мережі. - Особливо, коли це переплітається з моїм новим етапом життя, про який пізніше. Допоможіть порадами, як творити без упереджень і без страху, що наш альбом не зацінять».

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