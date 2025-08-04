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Російська пропаганда знову бреше: КПП «Гоптівка» на Харківщині під повним контролем ЗСУ
Після нічного терору регіонів України вранці у понеділок, 4 серпня, російські пропагандисти почали тиражувати фейкову інформацію про нібито захоплення окупантами прикордонного контрольно-пропускного пункту «Гоптівка» Харківської області.
Голова Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко спростував ці твердження та повідомив, що насправді окупаційні війська 4 серпня дійсно намагалися штурмувати КПП. Однак цей напад було успішно відбито завдяки діям військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади.
У результаті бою понад десять окупантів було ліквідовано, а десятки — відступили назад на територію росії.
«КПП „Гоптівка“ залишається під повним контролем Сил оборони України», — запевнив голова Дергачівської МВА на Харківщині. Місцева влада додає, що ситуація стабільна, а українські військові тримають лінію оборони.
Голова адміністрації подякував захисникам за мужність і ефективну роботу.
Раніше повідомляли про те, що російські окупанти почали відновлювати інфраструктуру аеропорту в окупованому Донецьку, ймовірно, з ціллю використовувати летовище для запуску дронів по Україні.
Ілюстративне фото70
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