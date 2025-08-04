41.37 / 41.92 47.88 / 48.64
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Російська пропаганда знову бреше: КПП «Гоптівка» на Харківщині під повним контролем ЗСУ

13:42 4 серпня 2025
Українські військові відбили штурм КПП Гоптівка

Після нічного терору регіонів України вранці у понеділок, 4 серпня, російські пропагандисти почали тиражувати фейкову інформацію про нібито захоплення окупантами прикордонного контрольно-пропускного пункту «Гоптівка» Харківської області.

Голова Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко спростував ці твердження та повідомив, що насправді окупаційні війська 4 серпня дійсно намагалися штурмувати КПП. Однак цей напад було успішно відбито завдяки діям військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

У результаті бою понад десять окупантів було ліквідовано, а десятки — відступили назад на територію росії.

«КПП „Гоптівка“ залишається під повним контролем Сил оборони України», — запевнив голова Дергачівської МВА на Харківщині. Місцева влада додає, що ситуація стабільна, а українські військові тримають лінію оборони.

РЕКЛАМА

Голова адміністрації подякував захисникам за мужність і ефективну роботу.

Раніше повідомляли про те, що російські окупанти почали відновлювати інфраструктуру аеропорту в окупованому Донецьку, ймовірно, з ціллю використовувати летовище для запуску дронів по Україні.

Ілюстративне фото

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років у 2026 році. Фото&nbsp;— Pixabay

В Україні змінять вимоги для виходу на пенсію: яку умову буде повинен виконати кожен

Таро-прогноз на 4 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терези — «Імператриця», Овен — «Туз Жезлів», а Стрільцям — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 04 серпня

Як прочистити злив в раковині на кухні. Фото&nbsp;— скріншот

Секрет, про який мовчать сантехніки: як легко прочистити труби на кухні

Мариновані баклажани, фото скриншот відео

Пікантні мариновані баклажани: сподобаються всім

Наступний матеріал
Новини партнерів