Удари по Дніпропетровщині та прильоти в Одесі: минула ніч в Україні знову була неспокійною (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч проти 4 серпня в Одесі пролунали вибухи. В Одеській області було оголошено повітряну тривогу.

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Вибухи в Одесі почали лунати близько 02:05. О 02:32 у Повітряних силах повідомили про рух нової групи БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини. Відбій тривоги дали о 03:47.

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Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували.

«Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку — вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку. В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї. На щастя, загиблих та постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

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Також росіяни атакували Дніпропетровщину. До пізнього вечора та вранці ворог продовжував атакувати Нікопольщину. Бив FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА. Обстрілював із артилерії. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВ Сергій Лісак.

«Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Поранені троє людей, всіх доправили до лікарні. 4-місячна дівчинка — „важка“. Жінки 40 та 46 років — у стані середньої тяжкості. За уточненими даними, через артобстріл Марганця, що стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство», — йдеться у повідомленні.

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Напередодні росіяни атакували також Запорізьку область. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Троє загиблих та зруйновані будинки: наслідки атаки росіян по Степногірській громаді. Ворог атакував громаду упродовж дня. Зруйновані приватні будинки. Внаслідок ударів загинули троє людей — чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років», — йдеться у повідомленні.

Від обстрілів постраждала й Київщина. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Про це повідомив керівник Київської військової обласної адміністрації Микола Калашник.

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено. Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі та посічені фасади. Власникам пошкодженого житла буде надана вся необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТІ», днями росіяни нанесли удар по Дружківці та Краматорську Донецької області.

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