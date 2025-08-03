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Україна

Ворог відновлює інфраструктуру аеропорту «Донецьк»: чим це загрожує

19:40 3 серпня 2025
ДАП

На початку липня ймовірно почалося відновлення Донецького аеропорту, який був зруйнований під час героїчного захисту ДАП у 2015 році. Про це пише телеграм-канал Military Journal.

Так, на супутникових знімках видно зміни. Це може свідчити про початок відновлювальних робіт на території літовища.

«Роботи розпочалися у липні 2025 року, наразі видно зміни. Було зарито фортифікації, що йшли через злітно-посадкову смугу. Будівельні роботи відбуваються на місці закинутих автомобільних стоянок, тому можливо йде підготовка до монтажу паливних резервуарів. Ймовірні будівельні роботи йдуть на території гіпермаркету „METRO Cash and Carry“ № 24. Проте невідомо, чи це просто відновлення, чи будівництво військового об'єкту», — зазначає телеграм-канал.

Як пише видання, уже були поодинокі повідомлення, начебто про пуск Shaheed-136/Герань-2 з аеропорту «Донецьк», але ця інформація не підтверджена.

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Тим часом днями дрони СБУ підірвали склад зброї у місті неподалік Донецька.

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