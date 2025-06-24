У колишнього власника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна знайшли російський паспорт. Сканкопію документа опублікувало видання «Коротко.Про». З документу випливає, що ексбанкір має документ про громадянство країни-агресора з 2014 року. Паспорт видали в Криму.

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Зокрема у розпорядженні редакції опинилась скан-копія російського паспорта Миколи Лагуна.

«Згідно з кодами підрозділів МВС росії, це відповідає Управлінню Федеральної міграційної служби у Залізничному районі Сімферополя, яке було сформоване після окупації для „документування“ нових „громадян“. Це означає, що на момент видачі Лагун мав не лише доступ до інфраструктури російської міграційної системи в Криму, але й обізнаність щодо того, як скористатися її можливостями. Уважний читач підмітить, що серія 39 не має офіційної розшифровки в переліку регіонів. Справа в тому, що паспорти з такими серіями можуть видаватися в будь-якому регіоні, коли закічуються бланки з „місцевими“ серіями», — йдеться в матеріалі.

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Видання відзначає, що оскільки у грудні 2014 року попит на паспорти в Криму, на жаль, був великим, а друкувати «кримські» бланки ще не поспішали (після початку окупації тоді не минуло і року, статус півострова був більш ніж невизначеним) — використовували такі «резервні» заготовки, призначені для інших регіонів рф.

«Документ візуально справжній, містить всі передбачені захисні елементи, має підпис, голограму і машинозчитувану зону», — йдеться в статті.

Автор припускає, що паспорт росії потрібен Лагуну з кількох причин.

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«росія очевидно швидко переставала бути країною, що буде віддавати своїх громадян Україні на запит екстрадиції навіть за наявності міжнародного ордера. Відтак громадянство було „хорошою інвестицією в безпеку“. Тільки кілька років тому правоохоронні органи і державні банки змогли підрахувати загальну суму збитків, завдану Лагуном — це понад 50 млрд грн», - припускається в матеріалі.

Друге — це можливість жити відносно вільне життя без боргів.

«З 2022 року Лагун, оголошений нині у національний і міжнародний розшук, переховується у Відні. Звідти від онлайн вмикається на судові засідання щодо своїх боргів перед державою Україна. А також звідти дає вказівки своїм адвокатам у справі про власне банкрутство як фізособи. Лагун визнає лише частину боргів — близько 7 млрд грн, проте більшість із них хоче списати через нібито плачевне фінансове становище. За таких обставин російський паспорт — це „запасний аеродром“ для повністю нового життя, адже жодних боргів чи фінансових зобовʼязань», — йдеться у матеріалі.

Третій фактор — правовий захист активів Лагуна у Криму відповідно до російського законодавства. Це земельні ділянки на Південному березі Криму; будівельні компанії, зареєстровані в Сімферополі та Ялті; об’єкти туристичної нерухомості в Алушті; пайова участь у ЖК, готелях і ресторанах; доступ до місцевих інфраструктурних об'єктів, зокрема водопостачання та тепломереж.

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«Зараз частина переписана на фунтів, частиною володіють родичі колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова - але це цілком може бути плата за можливість розграбувати одну з найбільших фінустанов саме за часів Віктора Януковича», — йдеться в матеріалі.

Фактично, пише «Коротко. Про», це означає, що Лагун — громадянин України — вступив у публічно-правові відносини з державою-окупантом, що прямо підпадає під ознаки кримінального правопорушення згідно з Кримінальним кодексом України, і визначається як «пособництво агресору» — до 12 років позбавлення волі.

Четверта причина, за якої Лагун, ймовірно, захотів отримати роспаспорт — це спільні бізнес-інтереси із Кірілом Дмітрієвим — нині ключовим економічним переговірником Кремля з адміністрацією Трампа, а тоді — директором російського фонду прямих інвестицій, що лише набирав апаратну вагу. Саме Дмітрієв у середині 2000-х був ключовим партнером Лагуна у запуску «Дельта банку». Після цього вони спільно виводили капітали через схеми back-to-back із використанням європейських банків, зокрема Meinl та Winter.

«Примітно, що в 2021 році прикладу Лагуна послідувала чи не найближча людина з його орбіти — колишня голова правління «Дельти» Олена Попова.

Формально — виконавець численних рішень кредитного комітету, неформально — довірена особа і партнерка банкіра, від якої в нього є діти. Її російський паспорт виданий підмосковним управлінням міграційної служби. Дійсність паспорта можна підтвердити у відкритих базах даних, і на нього заведено податковий ідентифікатор рф", — нагадує видання.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Австрію сприяти екстрадиції українських олігархів з цієї країни, Микола Лагун є першим кандидатом на таку екстрадицію.

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