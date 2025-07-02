СБУ довела співпрацю з рф: митрополита Онуфрія позбавили українського громадянства

Очільник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій (Орест Березовський) позбавлений українського громадянства.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, повідомили в СБУ.

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За даними спецслужби, Онуфрій добровільно отримав громадянство росії у 2002 році. Про це він не повідомив уповноважені органи влади України.

«За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України», — йдеться у повідомленні.

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За даними спецслужби, під час війни митрополит Онуфрій фактично продовжує підтримувати політику російської православної церкви та її патріарха кирила (гундяєва), який благословив збройну агресію росіян.

Гундяєв та рпц під його керівництвом проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу.

Раніше інформацію про російське громадянство митрополита Онуфрія розповсюдили ЗМІ. Тоді ж стало відомо про те, що ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство.

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З початку «великої» війни в Україні почалися перевірки єпархій УПЦ МП. Проти десятків служителів було відкрито кримінальні справи про виправдовування війни, колабораційну діяльність та державну зраду.

Найбільш відомою стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, якого підозрюють за декількома статтями.



Як повідомляли «ФАКТИ», навесні цього року СБУ затримала чергового клірика УПЦ (МП), який коригував удари росіян по підрозділах ЗСУ на Донбасі. Священник працював на росіян в обмін на «евакуацію» його родини до росії.

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