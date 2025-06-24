- 00:54 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 24.06 22:26 Наймодніші кольори літа: можливо, речі цих відтінків є у вас у шафі
- 24.06 21:59 Рибний рієт: смачно так, що не відірватися
- 24.06 21:29 Ми разом: Гейлі Бібер відповіла на чутки про розлучення з Джастіном
- 24.06 21:13 У Casino.ua оголосили про партнерство з провайдером Push Gaming: що відомо
- 24.06 21:00 З’їжте фрукт за дві години до сну: із сном не буде проблем
- 24.06 20:50 Україна не виживе, якщо буде розчинена в паспортах інших держав, — Пелюховський
- 24.06 20:45 «Фарфорові сервізи з орнаментами вишиванки вражають красою та вишуканістю», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 24.06 20:33 З 2014 року неодноразово брав участь у бойових діях: на Донеччині загинув поліцейський з Тернополя
- 24.06 20:06 Доречно в будні й на свята: готуємо кабачкові рулетки із помідорами
- 24.06 20:02 Все погано — це нормально: Ксенія Мішина шокувала зізнанням
- 24.06 19:54 Стрільцям — «Туз Пентаклів», Терезам — «Король Жезлів», а Близнюкам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 25 червня
Не переплачуйте не заправках: названо ТОП-7 найекономніших авто в Україні
Експерти радять автомобілістам, які прагнуть економити пальне, дотримуватися певних правил. Адже витрати на бензин чи дизпаливо — чимала частина бюджету.
Тим часом профільне видання expert.in.ua склало рейтинг з семи найекономніших автівок — і нових, і з пробігом. І не всі вони працюють на бензині чи дизпаливі. а
На першому місці — «гібридна» Toyota Prius Hybrid, яка потребує 3,5−4,5 л на 100 км.
Ціна автівки з пробігом «стартує» від 8 000 доларів.
На другому місці — «електричний» Nissan Leaf, який має запас хаоду від 150 до 250 км, а вартість зарядки коштує близькол 70 грн на 100 км.
Ціна на вживане авто — від 6 500 долларів.
Третє місце в рейтингу посідає «гібридний» Hyundai Ioniq Hybrid, який витрачає на 100 км до 4 літрів пального.
Ціна з пробігом — від 11 000 долларів.
На четвертому — «дизельний» Renault Clio 1.5 dCi, який витрачає 3,8−4,5 л палива на 100 км.
Ціна вживаного автомобіля — від 6 000 долларів.
П'яте місце — за «електричним» Volkswagen e-Golf, який має запас ходу до 230 км
Ціна з пробігом — від 9 000 долларів.
На сьомому місці — «гібридна» Kia Niro Hybrid. Автівка витрачає на 100 кілометрів 3,9−4,3 л палива.
Ціна автівки з пробігом — від 12 000 доларів.
Завершує ТОП-7 «бензиновий» Mitsubishi Mirage з витратами пального 4,0−4,6 л на 100 км
Вартість автівки — від 7 000 долларів.
До речі, економити пальне автовласникам ще може допомогти дотримання «правила 10 секунд», а також правильний підбір шин як взимку, так і в теплу пору року.
Фото Pixabay104
Читайте нас у Facebook
Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися