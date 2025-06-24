Не переплачуйте не заправках: названо ТОП-7 найекономніших авто в Україні

Експерти радять автомобілістам, які прагнуть економити пальне, дотримуватися певних правил. Адже витрати на бензин чи дизпаливо — чимала частина бюджету.

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Тим часом профільне видання expert.in.ua склало рейтинг з семи найекономніших автівок — і нових, і з пробігом. І не всі вони працюють на бензині чи дизпаливі. а

На першому місці — «гібридна» Toyota Prius Hybrid, яка потребує 3,5−4,5 л на 100 км.

Фото з Вікіпедії

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Ціна автівки з пробігом «стартує» від 8 000 доларів.

На другому місці — «електричний» Nissan Leaf, який має запас хаоду від 150 до 250 км, а вартість зарядки коштує близькол 70 грн на 100 км.

Фото з Вікіпедії

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Ціна на вживане авто — від 6 500 долларів.

Третє місце в рейтингу посідає «гібридний» Hyundai Ioniq Hybrid, який витрачає на 100 км до 4 літрів пального.

Фото з Вікіпедії

Ціна з пробігом — від 11 000 долларів.

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На четвертому — «дизельний» Renault Clio 1.5 dCi, який витрачає 3,8−4,5 л палива на 100 км.

Фото з Вікіпедії

Ціна вживаного автомобіля — від 6 000 долларів.

П'яте місце — за «електричним» Volkswagen e-Golf, який має запас ходу до 230 км

Фото з Вікіпедії

Ціна з пробігом — від 9 000 долларів.

На сьомому місці — «гібридна» Kia Niro Hybrid. Автівка витрачає на 100 кілометрів 3,9−4,3 л палива.

Фото з Вікіпедії

Ціна автівки з пробігом — від 12 000 доларів.



Завершує ТОП-7 «бензиновий» Mitsubishi Mirage з витратами пального 4,0−4,6 л на 100 км

Фото з Вікіпедії

Вартість автівки — від 7 000 долларів.

До речі, економити пальне автовласникам ще може допомогти дотримання «правила 10 секунд», а також правильний підбір шин як взимку, так і в теплу пору року.

Фото Pixabay

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