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Принц Гаррі звернувся до адвокатів після оприлюднення історії про його бійку з принцом Ендрю
Принц Гаррі та Меган Маркл, які нещодавно втратили контракт на 100 мільйонів з Netflix, надіслали юридичні листи до Daily Mail щодо звинувачень у бійці з принцом Ендрю та зневажливих коментарів про Меган. Нова книга Ендрю Лоуні «Під назвою», уривки з якої були опубліковані в Daily Mail, зображує Ендрю як одержимого сексом та грубого чоловіка.
Однак саме юридична команда Гаррі та Меган, а не команда герцога Йоркського, була мобілізована для реагування на звинувачення. І це через уривки, які натякають на те, що Гаррі та Ендрю побилися у 2013 році, та інші, в яких стверджують, що Ендрю зневажливо ставився до Меган.
Уривки з книги були опубліковані в Daily Mail у суботу, що викликало різке спростування з боку команди Гаррі того ж вечора, пише Newsweek. Тепер команда Гаррі повідомила, що вони викликали юристів.
Вони стверджують, що у статті Daily Mail є грубі неточності, шкідливі та наклепницькі зауваження.
У суботній заяві, надісланій також до Newsweek, йшлося: «Можу підтвердити, що принц Гаррі та принц Ендрю ніколи не билися, а принц Ендрю ніколи не робив тих коментарів про герцогиню Сассекську, які, як стверджується, він зробив принцу Гаррі».
Тим часом Гаррі поступово згортає шквал позовів, вигравши деякі, програвши інші та відмовившись від одного. Якби юридичний лист перетворився на фактичний позов, це означало б повернення до медіастратегії, від якої Гаррі, як вважалося, відмовився.
«На сімейних зборах у 2013 році, — писав Лоуні, — Гаррі та Ендрю запекло посварилися й били один одного кулаками через те, що Ендрю сказав за спиною Гаррі. За словами джерела, близького до обох чоловіків, Гаррі сказав йому, що він боягуз, якщо не скаже йому цього в обличчя. Гаррі взяв гору над Ендрю, за всіма даними, залишивши його з розбитим носом, перш ніж сварка закінчилася. Пізніше Ендрю сказав Гаррі, що його шлюб з Меган Маркл триватиме не більше як місяць, — йдеться в книзі, — і звинуватив племінника в тому, що він «збожеволів» і не провів належної перевірки її минулого.
Як йдеться в уривку, він відкрито звинуватив Меган в опортуністичній поведінці та вважав, що вона занадто стара для Гаррі, додавши, що його племінник робить найбільшу помилку в історії. Джерело повідомило: «Гаррі пізніше сказав Вільяму, що ненавидить Ендрю».
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Гаррі зробив королівській сім’ї пропозицію, яка допоможе налагодити їхні стосунки.
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Фото: Getty Images41
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