Сумне обличчя: експерт з родини Віндзорів розкрив таємницю принца Гаррі та його дружини

Принц Гаррі та Меган Маркл опинилися в центрі уваги після того, як стали відомі плани примирення між Гаррі та Чарльзом. Після зустрічі їхніх представників, здається, що мир ближчий, ніж будь-коли. Це може допомогти герцогу Сассекському подолати ситуацію, в якій він опинився. Джерело з родини Віндзорів викрило таємницю герцога Сассекського, пише видання Catalunya Diari.

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Гаррі думав, що, покинувши Сполучене Королівство, у нього буде краще життя, але з часом ностальгія позначилася на ньому. Джерела, близькі до принца, кажуть, що він переживає нелегкий період. Він сумує за близькістю до батька та рутиною свого життя в Лондоні.

Незалежність, якої він прагнув, не принесла бажаного, і тиск ЗМІ все ще присутній. Тим часом Меган, здається, задоволена своїм життям у Каліфорнії, оскільки вона відчуває полегшення від того, що не перебуває під тиском королівської родини. Хоча принц Гаррі намагається догодити своїй дружині, він відчуває, що в його житті чогось бракує.

Ті, хто добре знає Гаррі, зазначає джерело, можуть прочитати на його обличчі сумний вираз, який не має нічого спільного з радістю, яку він випромінював у Сполученому Королівстві. З цієї причини він вирішив зробити крок до зближення з батьком, перш ніж відстань стане нездоланною. Ця готовність виникає не лише з емоційних мотивів, але й через стан здоров'я короля. Це ще один привід для смутку принца, оскільки він відчуває, що час спливає, і він повинен діяти якомога швидше.

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Однак неможливо не помітити різницю в житті Гаррі та Меган. Колишня акторка демонструє через соціальні мережі ідилічне існування з чоловіком та дітьми, де є лише спокій і щастя. Профіль Гаррі набагато менш радісний. Хоча він ділиться особистими фотографіями, йому не вистачає чогось, що зробило б його життя ідеальним — примирення з родиною.

У той час як Меган надає пріоритет стабільності в Сполучених Штатах, Гаррі розглядає можливість проводити більше часу у Великій Британії, не відмовляючись від свого нового життя. Серед чуток та спекуляцій єдине, що можна сказати напевно, це те, що Гаррі все ще бореться за те, щоб знайти своє місце та повноцінне щастя.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл отримала несподіваний удар від своєї матері.

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Фото: Getty Images

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