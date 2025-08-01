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Пенсіонерам обіцяють більше грошей у наступному році: на які суми можуть розраховувати люди на заслуженому відпочинку
Крім індексації, яка традиційно проводиться у березні, пенсіонери у наступному році можуть розраховувати на низку підвищень та доплат.
Про це свідчить інформація у Бюджетній декларації уряду на 2026 — 2028 роки.
Так, уряд передбачає зростання мінімальної пенсії з нинішніх 2361 до 2564 гривень. Це дозволить збільшити й максимальну пенсію — більш як на 2 тисячі гривень.
Крім того, буде переглянуто надбавку за понаднормовий страховий стаж. За кожен рік понад 35 років стажу додатково виплачуватиметься 25,64 гривні.
Проте остаточне рішення буде ухвалено лише після затвердження держбюджету Верховною Радою.
Водночас уже зараз можна впевнено сказати, що влада орієнтується саме на такий рівень підвищень.
Точний розмір індексації пенсій теж поки що не визначено. Також очікується збільшення гарантованих виплат для громадян віком від 65 років, які мають повний страховий стаж: їхня мінімальна пенсія зросте з 3200 до 3475,2 гривні.
Разом з тим, середній розмір пенсії, як і раніше, буде нижчим від фактичного прожиткового мінімуму. Тобто значна частина українських пенсіонерів й далі матиме труднощі з покриттям базових потреб.
Також нагадаємо, що у майбутньому році продовжать зростати ціни на продукти харчування. І, певно, виросте вартість комунальних послуг.
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