Розставляв «відеопастки», щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на «Укрзалізниці»: СБУ затримала у столиці російського агента

Контррозвідка Служби безпеки у Києві затримала ще одного агента фсб. Зрадник коригував ракетно-дронові атаки рф по місту та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони.

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За матеріалами розслідування, ворожі завдання виконував завербований окупантами 24-річний ІТ-фахівець столичного університету. У поле зору фсб киянин потрапив, коли шукав «легкі заробітки» на Телеграм-каналах.

Ворожий агент, виконуючи завдання своїх кураторів, фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву та стежив за локаціями української ППО.

Для цього агент за гроші фсб орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

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У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак рф по Києву для коригування повторних ударів по місту.

Одночасно ворог використовував приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.

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Крім того, агент додатково розставляв аналогічні «відеопастки» біля колій «Укрзалізниці», де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України.

Фігуранта затримали «на гарячому» в орендованій оселі.

На місці виявлено відеокамеру, а також вилучено телефон із доказами його контактів з куратором від фсб.

Російському агенту повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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Поплічник ворога перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ виявила у структурі Міноборони чергового російського «крота».

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