- 11:54 FAVBET Tech підтримала нову подію CEO Talks, присвячену розвитку ІТ-бізнесу в часи турбулентності
- 11:52 Смерть геополітичної Америки, або Третя світова війна: Портніков про вибір, який постане перед Трампом 9 серпня
- 11:23 У напівкільці й чекають на штурм: експерт розповів, що може статися найближчими днями під Покровськом
- 10:55 Це прийнятна ціна виживання: президент Чехії допустив тимчасову окупацію росією частини України
- 10:33 Розставляв «відеопастки», щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на «Укрзалізниці»: СБУ затримала у столиці російського агента
- 10:26 Переноспороз майже переможено: аграрій з Київщини показав, який результат дали три обробки огірків біопрепаратами
- 09:58 Де дивитися сьогодні онлайн «Динамо» — «Пафос» у відборі Ліги чемпіонів: кому віддають перевагу букмекери
- 09:56 Яблучний шедевр за 15 хвилин: відома блогерка поділилася рецептом смачної випічки
- 09:25 В Україні зросте заробітна плата: на що це вплине
- 08:54 Окупанти завдали наймасованішого з початку війни удару по Лозовій на Харківщині: є загиблий та постраждалі
- 08:17 Раки отримають несподівану вигоду, а Діви дізнаються, чи правильний вибір вони зробили у минулому: гороскоп на 5 серпня
- 07:01 Без 15 років стажу про виплати і не мрійте: чиновниця пояснила особливості виходу на пенсію у 2025 році
Розставляв «відеопастки», щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на «Укрзалізниці»: СБУ затримала у столиці російського агента
Контррозвідка Служби безпеки у Києві затримала ще одного агента фсб. Зрадник коригував ракетно-дронові атаки рф по місту та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони.
За матеріалами розслідування, ворожі завдання виконував завербований окупантами 24-річний ІТ-фахівець столичного університету. У поле зору фсб киянин потрапив, коли шукав «легкі заробітки» на Телеграм-каналах.
Ворожий агент, виконуючи завдання своїх кураторів, фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву та стежив за локаціями української ППО.
Для цього агент за гроші фсб орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак рф по Києву для коригування повторних ударів по місту.
Одночасно ворог використовував приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.
Крім того, агент додатково розставляв аналогічні «відеопастки» біля колій «Укрзалізниці», де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України.
Фігуранта затримали «на гарячому» в орендованій оселі.
На місці виявлено відеокамеру, а також вилучено телефон із доказами його контактів з куратором від фсб.
Російському агенту повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Поплічник ворога перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, днями СБУ виявила у структурі Міноборони чергового російського «крота».65
Читайте нас у Facebook
Драконам — виграш, Свиням — підказки інтуїції, а Бикам — зміни на роботі: Східний гороскоп на День стильного коня
Близнюки можуть отримати вигідну пропозицію, а Дівам потрібно проявити ініціативу: фінансовий гороскоп на тиждень із 4 по 10 серпня