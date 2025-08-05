Сімейний бекграунд «Залізного нардепа»: що пов’язує Ярослава Железняка з російським агробізнесом

Народний депутат Ярослав Железняк — один з найактивніших парламентарів Верховної Ради IX скликання. Ледь не щодня у соціальних мережах під ніком «Залізний нардеп» він критикує владу й викриває корупцію. Як зазначає журналіст Володимир Бондаренко, мовчати Железняк не любить, якщо це, звісно, не стосується його родини.

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Бондаренко нагадує, що весною 2023 року голова фракції «Голос» Ярослав Железняк одружився вдруге. Раніше у дружини Железняка Ольги Коваль, яка є нардепкою від «Слуги народу», журналістка Анна Стешенко помітила діаманти Tiffany та Van Cleef & Arpels з сумкою Chanel за сотні тисяч гривень. Ймовірно, розкішними аксесуарами Ольга Коваль може завдячувати батьку — агробізнесмену Володимиру Ковалю. Як згодом з’ясував блогер та журналіст Володимир Бондаренко, підприємницька діяльність родини Ковалів, видається, має російське коріння.

Інтриги та гроші: чим відомий тесть Железняка

За даними журналіста, основна сфера діяльності Володимира Коваля — вирощування, перероблювання та експорт зернових. Компанії, що йому належать, входять до найбільших експортерів українських зернових продуктів. Це ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА», ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», ТОВ «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ЮКРЕЙН. ЛТД», ТОВ «ХЕРСОНЕС».

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Бондаренко стверджує, що пік публічності Коваля припав на часи президентства Януковича. Згідно з базою даних SMIDA, він працював радником голови Київської ОДА, а потім — директором департаменту економічного розвитку та торгівлі Київської ОДА. Проте з кар’єрою чиновника у нього не склалося. Сайт Mind повідомляв, що Коваль звільнився з обладміністрації на тлі корупційного скандалу — хабара в $ 25 000 від місцевого бізнесмена, якого вимагав його прямий підлеглий — керівник фонду комунального майна (запис про цей епізод є в Реєстрі судових рішень). Після цього Коваль занурився у бізнес і залишався б у тіні, якби не увага журналістів, викликана заміжжям його дочки.

Журналіст Володимир Бондаренко, посилаючись на відкриті реєстри, зазначав, що з 29 квітня 2013 року й дотепер Володимир Коваль є директором ТОВ «Трейдфілд Україна», яке до 16 грудня 2013 року називалось ТОВ «Полігрейн Агро», і власником якого було російське ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (Ростов-на-Дону). Ця фірма входить до групи компаній «Юг Руси», якою володіє російський аграрний мільярдер Сергій Кислов. Крім іншого, Сергій Кислов був партнером кума путіна й екснардепа Віктора Медведчука в Новошахтинському НПЗ та інших нафтогазових підприємствах.

До речі, компанія Коваля «Трейдфілд Україна», як повідомляв Mind, відома Держфіскальній службі не лише за гуртовою торгівлею зерном і тютюном, а завдяки з кримінальними справами, пов'язаними з переведенням грошей у готівку.

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З 31 січня 2015 року по 21 травня 2019 року Коваль був головою правління ПАТ «Херсонських КХП» (і досі є його бенефіціаром).

«В цей час власником 96,2% „Херсонського КХП“ була кіпрська WJ Ventures ltd, КІПР, власником якої, своєю чергою, тоді було ООО „Юг агролизинг“ (Ростов-на-Дону), яке також входить до групи компаній „Юг Руси“ Сергія Кислова. Таким чином, Коваль Володимир Іванович з квітня 2013 року працював керівником українського бізнесу російського агромагната Сергея Кислова», — зазначив Володимир Бондаренко.

За словами журналіста, 2016 року WJ Ventures ltd разом з ПАТ «Херсонський КХП», ТОВ «Трейдфілд Україна» та ТОВ «Дабл ю Джей Юкрейн. ЛТД» у Сергія Кислова «викупила» компанія World Wide Industrial Invest B.V., бенефіціаром якої записали голландського податкового консультанта Пітера Клеменса Ван Маріса 1949 року народження.

«Але ж тоді більшість російських бізнесів в Україні переписували на номінальних власників», — нагадав Бондаренко.

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Що отримав Железняк після весілля з Коваль

Через три місяці після другого одруження Железняка його статками зацікавилося Національне агентство з питань запобігання корупції. Раніше низка ЗМІ повідомляла, що в родини нардепа у 2023 році з’явилася квартира за 11 млн грн. Вона записана на батька дружини, хоча проживають у ній, як вказано в деклараціях подружжя, сам Железняк, його син Іван і Ольга Коваль. І це не єдина квартира, де у Києві проживає подружжя. Ще одну орендувала дружина Железняка (загальна площа 99,2 м кв.). Удвох вони також орендують два паркомісця.

Крім того, за час війни, подружжя придбало собі дві автівки. Нардеп став власником Infiniti QX50 за 1 173 000 грн, а його дружина Lexus NX 300H за 844 800 грн.

Ярослав Железняк 2023 року також став власником криптовалюти. У декларації за 2024 рік Железняк вказав вартість криптовалюти на суму 514 683, не зазначаючи назву активу.

При цьому офіційні статки родини нардепа до мільйонів не дотягують. Дружина Железняка, як і він сам, отримує заробітну плату від Верховної Ради. Річні заробітки (2024 р.) політика склали — 744 616 грн, його жінки — 736 414 грн.

Цікаво, що декларації Коваль за 2022 та за 2023 роки містять відомості про її нове елітне авто марки Lexus. Придбаний у 2022 автомобіль був записаний на фірму ПРАТ «Херсонський КХП», що належить батькові депутатки — Ковалю Володимиру Івановичу та офшорній компанії «Дабл ю Джейвенчурз Ентерпрайсіз Лімітед». Коваль зазначила, що нібито орендує це авто, але за яку вартість — не вказала.

ПРАТ «Херсонський КХП» тим часом, згідно з даними «ОпенДата», мав борги по заробітній платі перед своїми співробітниками. Крім того, ЗМІ писали, що, згідно з ухвалою суду Херсонського міського суду, станом на момент окупації Херсона російськими військовими на складах ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» зберігалася значна кількість зернових. Але більшість ячменю належало сейшельському офшору. Також станом на 2024 рік ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» кілька років не публікував своєї фінансової звітності.

Раніше повідомлялося, що після публічного зливу Ярославом Железняком проєкту угоди між США та Україною про надра, нардепом зацікавилася СБУ. А політичний оглядач Кирило Сазонов вважає, що Ярослав Железняк має понести відповідальність за тиск на бізнес і підрив довіри до влади.

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