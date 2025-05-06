Злив документів про надра: чому в цій історії СБУ може зацікавитись нардепом Железняком?

СБУ шукає винних у тому, чому документи про підготовку угоди між США та Україною про користування надрами зливались у пресу до остаточного їх узгодження чи підписання. Про це повідомляє «Фокус». Першоджерелом саме публічного зливу проєкту угоди про надра ЗМІ називають народного депутата Ярослава Железняка.

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Поява тексту угоди на етапі її узгодження спровокувала хвилю дискредитації як самого документа, так і зусиль української та американської сторін, що зосереджені на переговорному процесі в контексті завершення війни, в якому домовленості про користування надрами відіграють одну з ключових ролей.

На тлі скандалу Железняк поспішив заявити, що нібито просто «отримав копію документа». Але яким чином і від кого саме — не уточнював. Натомість, за словами Железняка, його джерела — були не з України.

Враховуючи це, експерти згадали про досить резонансну публічну заяву політолога Мар'яна Ощановського. Він, зокрема, писав, що дії народного депутата Ярослава Железняка «нагадують класичну операцію Федеральної служби безпеки (ФСБ) рф» .

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На прикладі корупційного скандалу з будівництвом укриттів енергетичних об'єктів Ощановський пояснював, як вибірково Железняк влаштовує політичні скандали та як системно дискредитує проукраїнські стратегічні ініціативи Уряду в цілому.

«Навчання професійному лобізму Ярослав Железняк пройшов у російській GR компанії Kesarev Consulting з центральним офісом у Москві, де він працював з 2009 по 2014. GR — це government relations, тобто відносини з урядом або іншими словами — лобіювання інтересів клієнтів в органах державної влади. А як відбувається процес лобіювання в Росії? Правильно, за підтримки спецслужб, які торгують своїм впливом через подібні GR агенції. І я впевнений, що саме співробітники ФСБ є справжніми власниками Kesarev Consulting, де 5 років працював Ярослав Железняк. Офіс цієї агенції скоріш за все є бек офісом одного з департаментів ФСБ. Він знаходиться у 5-ти хвилинах від її будівлі, фактично на Луб’янці. Паралельно із роботою в російській лобістській компанії, Ярослав Железняк працював помічником народного депутата VI скликання від проросійської „Партії регіонів“ Олексія Плотнікова та був ще одним містком між російськими спецслужбами та депутатами українського парламенту», — пише політолог, проводячи паралелі з публічними кампаніями, які ініціює та реалізовує нардеп Железняк в Україні", — написав політолог, проводячи паралелі з публічними кампаніями, які ініціює та реалізує нардеп Желєзняк в Україні.

Вірогідно, одна із попередніх таких «кампаній Железняка» стосувалася добудови Хмельницької АЕС. Для блокування відповідного контракту з Болгарією (на постачання реакторів) тоді нардеп доклав чимало зусиль.

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Як повідомляє СтопКор, мати Залізняка проживає в росії і досі має бізнес на території окупованої так званої «ДНР».

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