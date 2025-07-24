Железняк і Гетманцев мають понести відповідальність за тиск на бізнес і підрив довіри до влади, — Кирило Сазонов

Політичний оглядач Кирило Сазонов вважає, що народні депутати Данило Гетманцев та Ярослав Железняк несуть спільну відповідальність за руйнування довіри до української держави: один — через фіскальний тиск на бізнес, інший — через політичне розгойдування суспільства під час війни. Таку думку Сазонов оприлюднив у соцмережі.

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«Що об’єднує Гетманцева і Железняка? Обоє несуть відповідальність за системне знищення довіри до держави — один через економіку, другий через політичне підігрівання протестних настроїв», — зазначив Сазонов у своєму дописі.

Коментуючи нещодавнє ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо змін у структурі підпорядкування НАБУ і САП, оглядач підкреслив, що не оцінює суть змін, але вказує на хибний підхід до їхнього впровадження.

«Все, як завжди: невчасно, погано відкомуніковано і в момент, коли країна веде війну. Але я також не готовий приймати вуличні підбурювання як „єдину форму опору“. Мітинги, критика, незгода — це основа демократії. Але в умовах війни існує червона лінія: коли політик грає на внутрішньому розколі заради рейтингів — це вже не опозиція, це гра на користь ворога», — наголосив він.

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На думку Сазонова, Ярослав Железняк саме цим і займається — дестабілізує ситуацію, використовуючи тему НАБУ як політичний інструмент, замість захисту інституцій.

Паралельно, вважає експерт, Данило Гетманцев продовжує реалізовувати політику, яка веде до занепаду підприємництва.

«Провал податкової амністії, масове блокування податкових накладних, десятки тисяч знищених ФОПів. Бізнес тікає, економіка задихається, а ми досі слухаємо лекції про «фіскальну відповідальність», — написав Сазонов.

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На його думку, потрібні політики, які об’єднують і захищають, а не ті, хто розхитує, — з трибуни чи з Telegram.

«Якщо зараз не зупинити цих „реформаторів“, далі буде тільки гірше», — вважає Сазонов.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що українці по всій країні протестували проти знищення НАБУ і САП.

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