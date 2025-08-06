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Уряд призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки України

11:53 6 серпня 2025
Кабмін затвердив кандидатуту Цивінського на голову БЕБ. Фото з відкритих джерел

За підсумками конкурсу, який відбувся 24 червня цього року, та роботи комісії з добору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) України, на цю посаду рекомендували Олександра Цивінського. Втім, тривалий час його призначення Кабміном не відбувалося — уряд не погоджував його кандидатуру через батька, який проживає в рф.

Зрештою у середу, 6 серпня, кандидатута Цивінського була затверджена. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури. Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави», — написала вона на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, що раніше комісія з добору директора БЕБ заявляла, що продовжуватимуть конкурс та співбесіди, незважаючи на прохання СБУ надати час для перевірки трьох кандидатів, які можуть мати зв'язки з рф.

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Фото з відкритих джерел

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