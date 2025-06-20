Один із фаворитів конкурсу на посаду директора БЕБ може мати зв’язки з росією, — ЗМІ

Конкурс на посаду директора БЕБ тимчасово призупинено через появу скандальних матеріалів щодо окремих кандидатів.

Один із фаворитів конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України, співробітник НАБУ Олександр Цивінський, може мати тісний зв’язок із громадянином країни-агресора російської федерації — своїм батьком. Про це йдеться в оприлюднених матеріалах журналістських розслідувань, які вказують, що батько Цивінського має чинний паспорт рф, пише «РБК-Україна».



«Під час попереднього конкурсу на посаду директора НАБУ у 2023 році Цивінський не надав чіткої відповіді на запитання щодо громадянства свого батька. Натомість заявив, що «провів бесіди з родичами», — пише інше видання.



Також зазначається, що у відкритому доступі відсутні дані про проведення будь-якої офіційної перевірки щодо цього факту з боку правоохоронних або контррозвідувальних органів України.

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«Враховуючи, що на момент повномасштабної агресії росії Цивінський продовжував підтримувати зв’язок із батьком, така інформація викликає значні ризики з точки зору національної безпеки», — повідомляють «Українські новини».

Експерти з безпеки наголошують, йдеться у матеріалі, що призначення особи з такими родинними зв’язками на стратегічну посаду, відповідальну за фінансову безпеку держави, є неприпустимим в умовах війни.

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Також, за повідомленням ЗМІ, співбесіди з кандидатами планують поновити у період з 21 по 23 червня.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на думку політолога і публіциста Володимира Цибулька, процедура призначення нового голови БЕБ містить ознаки юридичних порушень і нехтування вимогами законодавства.

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