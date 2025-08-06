Це було дійсно страшно: Ліндсі Лохан поділилась сумним досвідом спілкування з папараці

У зворушливому інтерв'ю ЗМІ 39-річна акторка Ліндсі Лохан, яка після повернення до Голлівуду стикнулася з проблемами, розповіла про сумні наслідки спілкування з папараці. За словами зірки в юності вона пережила травму, коли агресивні фоторепортери стежили за кожним її кроком та невпинно висвітлювали це у таблоїдах.

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«Я не хочу, щоб моя сім'я переживала переслідування папараці так, як я. Це були жахливі моменти, які я пережила у своєму житті, у мене через це надзвичайно сильний посттравматичний стресовий розлад. Найбільш агресивні ситуації. Було дійсно страшно. І я молюся, щоб такі речі ніколи не повернулися. Це небезпечно. Це несправедливо», — наводить слова акторки видання The News.

Зараз Ліндсі Лохан та її чоловік Бадер Шаммас наполегливо працюють над тим, щоб захистити свого дворічного сина Луая від такого ж втручання ЗМІ.

Ліндсі, яка одружилася у липні 2022-го, народила первістка у липні 2023 року. Лохан розповіла, що конфіденційність актуальною темою в їхній родині, пояснюючи: «Ми постійно говоримо про це».

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Лохан вважає, що зростання соціальних мереж дало знаменитостям можливість повернути собі свої особисті історії.

«Коли я була молодшою, було набагато гірше, — сказала вона. — Але тепер завдяки соціальним мережам люди можуть розповісти свою власну історію так, як вони хочуть, щоб її розповіли. Вони повернули собі право власності на своє життя».

Лохан незабаром повернеться на екрани у фільмі «Чудова п’ятниця», продовженні свого улюбленого хіта 2003 року «Чудова п’ятниця». Там вона возз’єднається із колегою по знімальному майданчику Джеймі Лі Кертіс.

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Тим часом Дженніфер Еністон опинилася в центрі гарячих дебатів після того, як висловила свою думку щодо акторів, які зараз добиваються слави в Голлівуді.

Фото: Getty Images

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