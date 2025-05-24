Ліндсі Лохан після повернення до Голлівуду стикнулася з проблемами

Ліндсі Лохан після народження первістка повернулася до Голлівуду. Однак робота в цій галузі може негативно вплинути на інші аспекти життя, такі як сім'я, вважає вона.

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«Мені подобається повністю віддаватися роботі. Але коли я зі своїм сином, я хочу повністю віддатися йому, коли з чоловіком, я хочу повністю віддатися йому, — сказала зірка «Чудової п'ятниці». — Я думаю, що масаж — це добре. Якогось вечора я сказала чоловікові: «Ми робимо масаж для пари, це не обговорюється, це просто відбувається. І обійми з сином перед сном — це насправді дуже мене розслабляє, просто тримати його на руках. Я просто хочу насолоджуватися цими моментами», повідомляє Geo.tv.

В іншому інтерв'ю зірка серіалу «Злі дівчата», якій 38 років, розповіла про те, як вона приймає свій вік, знову знімаючись у фільмах.

«Я почуваюся чудово, я дуже щаслива, мені подобається те, що я роблю. Мені здається, що коли я була молодшою, все відбувалося так швидко, — сказала вона. — Тепер приємно, що я старша та мудріша, і я знаю, як знайти хвилинки для себе, щоб розслабитися».

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Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова публічно звернулась до онука Микити, який нещодавно відзначив 34-й день народження і ледь не став жертвою «розбірок» між поліцією та кримінальними елементами.

Фото: instagram.com/lindsayy_lohan/

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