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Де б вона була, якби не батьки: коментарі Дженніфер Еністон щодо слави викликали суперечки
Дженніфер Еністон, яка переживає новий етап у кар’єрі, опинилася в центрі гарячих дебатів після того, як висловила свою думку щодо змін у сфері слави в Голлівуді. В інтерв'ю 2022 року Себастьяну Стену для серіалу Variety «Актори про акторів» вона заявила: «Люди стають знаменитими, нічого не роблячи».
Вона, зокрема, згадала Періс Гілтон та Моніку Левінскі як приклади.
Коментарі зірки серіалу «Друзі» швидко стали вірусними, викликавши бурхливу реакцію багатьох, хто вважав, що вона відірвана від сучасної індустрії розваг, пише The News.
Критики зазначили, що сама Еністон мала переваги як дочка акторів Джона Еністона та Ненсі Доу. Деякі користувачі соціальних мереж звинуватили її в привілейованості та невизнанні можливостей, які вона мала.
Один користувач написав у Твіттері: «Дженніфер Еністон хоче поговорити про розмивання роботи акторки. Правильно». Інший користувач додав: «Батьки Дженніфер Еністон були акторами-мільйонерами, які закріпилися в кіноіндустрії. Їхні зв'язки дозволили Еністон зробити таку кар'єру». Деякі критики також звинуватили її у використанні привілеїв білих та вказали на відсутність різноманітності у кар’єрі.
Коментарі акторки викликали ширшу дискусію про природу слави та індустрії розваг. Хоча деякі погоджуються з її думками, інші вважають нинішній стан культури знаменитостей відображенням змін у часі та нових можливостей.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Дженніфер Еністон поділилась трьома важливими життєвими уроками від мами.83
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