Актриса Ліндсі Лохан народила первістка: як щасливі батьки назвали дитину

Ліндсі Лохан вже в дитинстві стала зіркою, але рання слава вибила її з колії. Вона стала не єдиною зіркою, яку згубив алкоголь. Водіння напідпитку, ув'язнення, умовний термін і реабілітація — її юність нагадувала катання на американських гірках. Акторка значною мірою зникла з поля зору громадськості. Минулого року вона відсвяткувала своє повернення на Netflix.

Але не тільки в професійному плані справи у 37-річної акторки знову йдуть добре. Ліндсі Лохан поспішає повідомити про важливі новини й в особистому житті. У березні вона здивувала своїх 13,5 мільйона підписників фотографією в дитячому комбінезоні з написом «скоро буде», що свідчило про її вагітність.

Схоже, у Ліндсі Лохан життя налагодилося і в професійному, і в особистому плані

Зараз на світ з'явився первісток актриси.

«Сім'я дуже щаслива і закохана», — підтвердив інформацію речник зірки американському порталу «Page Six». Згідно з повідомленням, Ліндсі Лохан народила сина. Також стало відомо ім'я малюка: Луай, що в перекладі з арабської означає «щит» або «захисник».

Хлопчик народився в Дубаї, де 37-річна актриса живе зі своїм чоловіком Бадером Шаммасом. Два роки тому Ліндсі Лохан вперше з'явилася з обранцем на публіці. У листопаді 2021 року вони дебютували на червоній доріжці на прем'єрі фільму «Падіння на Різдво» в Нью-Йорку.

Про Бадера Шаммаса відомо небагато. Він зробив свій профіль в Instagram приватним. Ліндсі Лохан також рідко ділиться знімками зі своїм чоловіком, тому що він сам не любить з'являтися на публіці. Відомо, що чоловік зірки займається банківською справою, керує фондами заможних клієнтів у Credit Suisse. Ліндсі і Бадер є парою з 2019 року. Заручини відбулися у 2021 році, а через рік — весілля. Тепер вони стали батьками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у зірки культової комедії «Один удома» Маколея Калкіна народилася друга дитина.

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