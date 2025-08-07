41.19 / 41.72 48.04 / 48.74
Фінляндія не купуватиме у США зброю для України: міністр оборони назвав причину

15:23 7 серпня 2025
Прапори України та Фінляндії

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна не братиме участі в підтримці України через новий інструмент НАТО на цьому етапі, пише YLE. Нагадаємо, що президент Фінляндії неодноразово пояснював Трампу небезпеку путіна.

«Ми виділили наші ресурси на програму розвитку внутрішньої промисловості, в рамках якої ми замовляємо продукцію для України у наших компаній по всій Фінляндії», — пояснює міністр оборони.

За словами Хяккянена, Фінляндія спланувала програму розвитку внутрішньої промисловості разом з Україною таким чином, щоб це найкраще допомогло країні. Фінляндія не хоче відступати від проєкту.

Швеція, Данія та Норвегія заявили, що спільно братимуть участь у підтримці України через новий інструмент НАТО на загальну суму понад 400 мільйонів євро. Передумовою є новий механізм фінансування НАТО PURL, який дозволяє союзникам НАТО постачати Україні найбільше необхідну зброю. Нідерланди також заявили про свою участь.

Це питання було продовжено президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ідея полягає в тому, що європейські країни НАТО оплачуватимуть постачання зброї.

«Ми вважаємо важливим, щоб також були країни, що підтримують цю ініціативу, яка сприяє закупівлі зброї США. Ми все ще дуже рішуче та енергійно підтримуємо Україну, але зараз зосереджуємося на продукції вітчизняних підприємств» — сказав Хяккянен.

Програма розвитку внутрішньої промисловості може бути використана, серед іншого, для постачання все більшої кількості важких боєприпасів до України.

За його словами, інші країни розуміють позицію Фінляндії як такої, що має спільний кордон з росією.

«Ми хочемо просувати програму внутрішнього бізнесу, адже, окрім допомоги Україні, це також зміцнює нашу вітчизняну оборонну промисловість та обороноздатність Фінляндії», — додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна також розвиває свою оборонну промисловість, зокрема ракетну програму.

