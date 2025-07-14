Трамп вперше розглядає можливість схвалення нового фінансування для України: що про це відомо

Американський президент розглядає можливість надання нової фінансової допомоги Україні вперше з моменту свого вступу на посаду в січні, повідомили декілька дипломатичних джерел. Вони вказали, що нове фінансування може бути призначене для того, щоб надіслати сигнал росії, яка останніми днями завдала Україні масованих ударів безпілотниками та ракетами, пише CBS News.

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Раніше Трамп натякнув, що планує надіслати Україні більше оборонної зброї. Лише кілька днів тому його адміністрація призупинила деякі постачання зброї — крок, який один з чиновників Білого дому назвав частиною ширшого глобального перегляду передачі зброї.

Джерело можливого нового фінансування для України залишається незрозумілим. Але американські чиновники повідомили CBS News, що Трамп має у своєму розпорядженні 3,85 млрд доларів, що залишилися від президента Джо Байдена на виведення військ, які можуть бути використані для відправлення американського військового обладнання в Україну.

Колишні чиновники також повідомили виданню, що президент має повноваження конфіскувати близько 5 млрд доларів іноземних російських активів і направити ці кошти Україні, хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не скористалися цим.

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Останніми днями росія викликала гнів американського президента. Минулого тижня він сказав журналістам, що був «дуже розчарований» розмовою з президентом путіним, а пізніше припустив, що удари росії по Україні можуть спонукати його надіслати Україні більше зброї.

Днями НАТО повідомило CBS News, що співпрацює з країнами-членами, щоб «негайно» перевезти до України боєприпаси та засоби протиповітряної оборони американського виробництва, але відмовилося пояснити, чи було створено для цього якийсь новий механізм. За день до цього, за даними дипломатичних джерел, Трамп розмовляв з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити питання придбання європейськими партнерами обладнання американського виробництва.

Законодавство США вимагає від країн отримувати дозвіл перед передачею будь-якого обладнання американського виробництва третім сторонам, таким як Україна. За часів як Трампа, так і Байдена федеральний уряд схвалював передачу обладнання іншими країнами Україні.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що путін не зважає на публічно заявлене Дональдом Трампом розчарування в ньому і продовжує наступ в Україні з новою силою, вже врахувавши можливість нового тиску з боку США.

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