росія залишиться загрозою для Європи і після завершення війни в Україні, — міністр оборони Фінляндії

росія і країни, які її підтримують, залишатимуться небезпекою для Європи навіть після закінчення війни в Україні, заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен. Фінляндія, як і Україна, є сусідом росії і має з нею кордон протяжністю понад 1300 км. Наразі він закритий для всіх мандрівників, оскільки Гельсінкі звинувачує москву у спрямуванні нелегальної міграції до Європи, пише Reuters.

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Хаккянен, презентуючи огляд збройних сил скандинавської країни, сказав, що розглядає посилення співпраці росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм як довгостроковий ризик.

«рф разом зі своїми союзниками залишатиметься небезпечним гравцем в Європі навіть після війни в Україні, і ми не можемо виключати можливість того, що вони будуть погрожувати європейським країнам застосуванням військової сили, — сказав він. — Головними союзниками в нашій міжнародній співпраці є Швеція, Норвегія, США, Велика Британія та Естонія. Фінляндія співпрацює з Південною Кореєю, Ізраїлем і Японією в питаннях забезпечення оборонних матеріалів».

Раніше Хаккянен заявив агентству Reuters, що Фінляндія розгляне можливість повернення протипіхотних мін для захисту кордону, що означатиме вихід з договору, який ратифікували або до якого приєдналися понад 160 країн, але не росія.

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Нагадаємо, днями на кордоні з Естонією рф запускає дирижаблі з літерою Z, натякаючи, що ця країна наступна жертва російської агресії.

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