- 21:03 У серпні зробіть так зі своєю геранню на балконі: матимете нові квіти
- 20:47 Суд зобов'язав СБУ розслідувати діяльність Кравця та тг-каналу «Джокер», — Бондаренко
- 20:34 «Хочу довести, що я щось можу. Можу тебе захистити»: після важкого поранення в бою за Покровськ не вижив 20-річний воїн зі Львівщини
- 20:06 Сезонний хіт: мариновані баклажани, які спокушають навіть гурманів
- 19:54 Скорпіонам — «Туз Кубків», Тельцям — «Король Мечів», а Овнам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 8 серпня
- 19:40 10 гривень за кіловат енергії та 25 гривень за кубометр газу? В НБУ зізналися, що енергоносії у 2026 році подорожчають
- 19:16 Бракує слів: популярний співак вразив фотографіями
- 18:51 Суперечка Меган Маркл зі зведеною сестрою може зірвати примирення принца Гаррі з королівською родиною
- 18:38 Велике зібрання відомих творів: у Києві відкрилася виставка одного з найдорожчих художників України
- 18:23 Як довго рф зможе воювати: аналітики оцінили стан економіки ворога
- 18:05 Загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані: СБУ затримала двох неповнолітніх, які на замовлення рф вчинили теракт у Житомирі
- 17:56 Із закупівлею не зволікайте: яких цін на картоплю чекати восени
У серпні зробіть так зі своєю геранню на балконі: матимете нові квіти
Герані — улюблені балконні квіти багатьох. Вони тішать буйством кольорів, рясно та довго цвітуть, а також їх легко вирощувати. У серпні скористайтеся простим трюком для розмноження герані. У вас буде вдвічі більше квітів, і ви не заплатите ні копійки, пише сайт Рolki.
З наближенням осені рослина повільно уповільнює своє зростання та починає накопичувати енергію, що сприяє утворенню нових живців. Ці живці будуть «оснащені» цінними поживними речовинами, завдяки чому вони легше та швидше вкорінюються. Розмноження у серпні забезпечить їм час на це до настання заморозків.
Виберіть відповідний пагін. Він повинен бути близько 10 см завдовжки, здоровим і міцним, бажано неквітучим. Якщо на ньому є квіткові бруньки, видаліть їх. Ідея полягає в тому, щоб дозволити рослині зосередити всю свою енергію на вкоріненні. Також видаліть будь-яке нижнє листя, залишивши лише кілька верхніх. Використовуйте продезінфіковані інструменти для зрізання.
Помістіть пагін у воду. Банки з чистою водою кімнатної температури буде достатньо. Занурте нижню частину пагона у воду та поставте контейнер у тепле приміщення з доступом до непрямого світла. Періодично міняйте воду, і через 2−3 тижні з'являться корінці.
Посадіть саджанець у горщик, використовуючи легкий, добре дренований ґрунт. Добре підійде суміш торфу, піску або перліту. Ви можете пропустити попередній крок і помістити пагін герані безпосередньо у спеціальний субстрат замість води, але тоді варто занурити кінчик у спеціальний стимулятор росту. Це може бути саморобний засіб для вкорінення.
Регулярно поливайте молоді саджанці, забезпечте їх теплом і світлом, і через деякий час з'являться перші молоді листки. Потім ви можете пересадити їх на остаточне місце. Не забудьте на зиму розмістити їх у прохолодному приміщенні.
Рубіж літа та осені, коли рослини ще рясно квітнуть, але вже починають запасати енергію на зиму — гарний час для їх розмноження. Гортензії також можна розмножувати в цей період. Гарна ідея робити це разом із сезонною обрізкою.
Нагадаємо, що герань відноситься до рослин, які можуть викликати алергію.6
Читайте нас у Facebook