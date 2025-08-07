У серпні зробіть так зі своєю геранню на балконі: матимете нові квіти

Герані — улюблені балконні квіти багатьох. Вони тішать буйством кольорів, рясно та довго цвітуть, а також їх легко вирощувати. У серпні скористайтеся простим трюком для розмноження герані. У вас буде вдвічі більше квітів, і ви не заплатите ні копійки, пише сайт Рolki.

ВІДЕО ДНЯ

З наближенням осені рослина повільно уповільнює своє зростання та починає накопичувати енергію, що сприяє утворенню нових живців. Ці живці будуть «оснащені» цінними поживними речовинами, завдяки чому вони легше та швидше вкорінюються. Розмноження у серпні забезпечить їм час на це до настання заморозків.

Виберіть відповідний пагін. Він повинен бути близько 10 см завдовжки, здоровим і міцним, бажано неквітучим. Якщо на ньому є квіткові бруньки, видаліть їх. Ідея полягає в тому, щоб дозволити рослині зосередити всю свою енергію на вкоріненні. Також видаліть будь-яке нижнє листя, залишивши лише кілька верхніх. Використовуйте продезінфіковані інструменти для зрізання. Помістіть пагін у воду. Банки з чистою водою кімнатної температури буде достатньо. Занурте нижню частину пагона у воду та поставте контейнер у тепле приміщення з доступом до непрямого світла. Періодично міняйте воду, і через 2−3 тижні з'являться корінці. РЕКЛАМА Посадіть саджанець у горщик, використовуючи легкий, добре дренований ґрунт. Добре підійде суміш торфу, піску або перліту. Ви можете пропустити попередній крок і помістити пагін герані безпосередньо у спеціальний субстрат замість води, але тоді варто занурити кінчик у спеціальний стимулятор росту. Це може бути саморобний засіб для вкорінення. Регулярно поливайте молоді саджанці, забезпечте їх теплом і світлом, і через деякий час з'являться перші молоді листки. Потім ви можете пересадити їх на остаточне місце. Не забудьте на зиму розмістити їх у прохолодному приміщенні.

Рубіж літа та осені, коли рослини ще рясно квітнуть, але вже починають запасати енергію на зиму — гарний час для їх розмноження. Гортензії також можна розмножувати в цей період. Гарна ідея робити це разом із сезонною обрізкою.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що герань відноситься до рослин, які можуть викликати алергію.

6

Читайте нас у Facebook