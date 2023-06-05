Люблять вологий, добре дренований ґрунт: як приручити вибагливі гортензії

Ці квіти дуже прикрашають вигляд саду і гарні у зрізаних композиціях. Щоб гарантувати щедре цвітіння на довгі роки, дотримуйтесь цих порад щодо посадки та догляду як за новими, так і за вже існуючими рослинами гортензії, пише Southern Living.

Купуючи гортензію у місцевому розпліднику, шукайте не просто красиві квіти. Вибирайте повноцінну рослину з рівномірним розгалуженням з усіх боків. На початку літа стебла повинні бути вкриті товстими бутонами або квітковими головками, готовими до розпускання або розкриття. Листя має бути яскраво-зеленим і не пониклим (показник того, що рослину, можливо, нерегулярно поливали).

Гортензії люблять вологий, добре дренований ґрунт з великою кількістю органіки, наприклад, торфу або подрібненого листя. Якщо у вас твердий глинистий ґрунт, витратьте трохи часу на додавання органіки, щоб дати вашим новим рослинам шанс на успіх. Мульчуйте рослини, щоб зберегти коріння в прохолоді та стабільну вологість — це особливо важливо, коли наприкінці літа спека різко зростає.

Гортензії слід висаджувати в місцях з великою кількістю ранкового сонця і післяобіднього затінку (у цих кущів мало шкідників, але вони можуть отримати павутинного кліща, якщо висаджувати їх на повному сонці).

Поливайте рослини, щойно ви принесли їх додому, до повного зволоження ґрунту в горщику. Перед посадкою викопайте яму, яка в два-три рази ширша за горщик, але такої ж глибини. Вийміть рослину з горщика і поставте її в центр ями. Обережно розпушіть пальцями бокові частини кореневої грудки. Заповніть яму сумішшю, що складається наполовину з оригінального ґрунту і наполовину з компосту. Регулярно мульчуйте і поливайте, щоб допомогти рослині прижитися.

Якщо у вашому регіоні бувають сильні морози, гортензії потрібно захищати взимку. Листя, деревна мульча та/або солома — хороші варіанти для утеплення ваших рослин.

Іноді гортензія, яку ви купили блакитною, змінює колір і наступного року зацвітає рожевим. Ваша гортензія просто реагує на рівень рН ґрунту. Блакитні квіти утворюються в кислому ґрунті (pH 5,5 і нижче), а рожеві — в лужному (pH 7 і вище). Ви можете змінити колір, додавши сульфат алюмінію навколо гортензій, щоб підкислити ґрунт. Додайте вапно, щоб зробити ґрунт більш лужним. Деякі сорти менше залежать від рівня рН ґрунту, ніж інші. Білоквітучі гортензії залишаться білими.

Раніше «Факти» писали, чим і як підживлювати гортензію, щоб вона порадувала буйним цвітінням на дачі.

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